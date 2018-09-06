İşte UEFA Uluslar Ligi hakkında bilmeniz gereken her şey

Özellikle hazırlık maçlarının yer aldığı milli takım fikstüründen şikâyetçi olan kulüpleri tatmin etmek, milli takım yarışmalarını daha anlamlı kılmak adına hayata geçirilen UEFA Uluslar Ligi perdeyi açıyor. Uluslar Ligi, küme düşme ve çıkmanın da yer aldığı, dinamik bir turnuva olarak karşımıza çıkacak. Türkiye'nin B Ligi'nde yer aldığı turnuvada her kademede 12 ülke yer alıyor ve 3'er, 4'er gruba ayrılıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, kendi arasında dörtlü final formatıyla karşı karşıya gelerek 2020 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde edebiliyor. Bu sistem, aynı zamanda ekstra bir play-off hakkı gibi de yorumlanabiliyor.

DÖRT TAKIM EURO 2020'YE

Türkiye, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alıyor. Milli Takım, ilk maçını yarın Trabzon'da Rusya ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekip 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Grup lideri olmamız halinde Uluslar A Ligi'ne çıkma hakkı elde edebilecekken, sonuncu olmamız halinde ise Uluslar C Ligi'ne düşme ihtimalimiz de bulunuyor.

KÜÇÜKLERE UMUT

Uluslar Ligi'ndeki her 4 ligden birer takım Avrupa Şampiyonası biletini kazanacak. Bu organizasyon sayesinde Malta, Kazakistan, Cebelitarık gibi en düşük puana sahip takımların yer aldığı D Ligi'nden de bir ekip Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Bu da futbolseverlere şampiyonada farklı ülke milli takımlarını izleme imkanı tanıyacak.

İLK MAÇI TÜRK HAKEM YÖNETECEK

UEFA Uluslar Ligi tarihinin ilk maçı UEFA'nın en doğudaki temsilcisi olan Kazakistan'da oynanacak. Astana Arena'da Kazakistan ile Gürcistan'ı karşı karşıya getirecek ve Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele bugün TSİ 17.00'de başlayacak

ZEKİ ÇELİK: İKİ SINAV DA ÇOK ZOR

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giyen Zeki Çelik, Rusya ve İsveç sınavlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarılı sağ bek, "Son Dünya Kupası'nda çeyrek final gören iki takımla oynayacağız. Bizim için çok zor iki maç olacak. Kazanmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi. Milli Takım'da kalıcı olmak istediğini vurgulayan Zeki Çelik, Fransa Ligi'ne ilişkin ise, "Fransa tempolu ve kuvvetli bir lig. Güç faktörü önemli, ben de güçlenmeye çalışıyorum. Onlara göre biraz eksiğim var" yorumunu yaptı.