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'li , Vida'lı ile yenişemedi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları ile 'yı karşı karşıya getiren maçta Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Vida, karşılaşmanın 34. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 00:01
Pepe'li Portekiz, Vida'lı Hırvatistan ile yenişemedi

Beşiktaşlı futbolcular ve 'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında , evinde ağırladığı son Dünya Kupası finalisti ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz'de forma giyen Pepe 90 dakika sahada kalırken, takımının 1 de golüne imza attı. Hırvatistan'da oynayan Vida ise ilk 11'de çıktığı maçın 35'inci dakikasında sakatlanarak yerini Tin Jedvaj'a bıraktı.

Maçın 18'inci dakikasında Perisic'in golüyle Hırvatistan deplasmanda 1-0 öne geçti. Portekiz'in skoru 1-1'e getiren golü ise 32'nci dakikada Pepe'nin kafa vuruşundan geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Portekiz hazırlık maçında son dünya 2'ncisi Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

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Pepe'li Portekiz, Vida'lı Hırvatistan ile yenişemedi
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