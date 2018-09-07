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20 dev kulübün içinde olacağız “2023’e kadar gelirlerin büyük kısmı harcanmış durumda ama hedefimiz belli. Sponsorluk konusunda en önde gelen 20 kulübün içinde olacağız, imzaların da devamı gelecek.”

Giriş Tarihi: 7.9.2018