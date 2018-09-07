20 dev kulübün içinde olacağız

Fenerbahçe
Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam
, Nesine.com ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalar yaptı. 4 aydır görevde olduklarını hatırlatan Karaçam şu mesajları verdi: 2023'e kadarki gelirlerimizin büyük bir kısmı harcanmış durumda. Bu yapı içinde yeni sponsorları büyüme gelişme stratejik bir çıkış yolu gördük. Bundan sonraki haftalarda sponsorluk anlaşmaları bizlerle birlikte yeni anlaşmaların devreye girmesiyle yayılacak. Hedefimiz sponsorluk konusunda en önde gelen 20 kulübün içine girmek. İŞİMİZ ÇOK AMA ÇOK ZOR OLACAK
KULÜPTE bütçeyi daraltmayı istiyoruz ama bu mümkün değil. Borçlarımızın
yüzde 80'i döviz üzerinden. Bu sene işimizin çok ama çok daha zor olacağını görüyoruz. Olumlu bir seyre girmemiz mümkün değil. Bu seneyi atlatmamız önemli. 2018-2019 sezonunun ihtiyaçları onların içinde yok. Bizim gelecek yıl gelirlerimiz geçmiş dönemlerde harcandı. Ülkemizin bu kadar zor bir dönemden geçtiği noktada Fenerbahçe de bunu yaşayacak. Herkes bu konuyla ilgili çalışıyor. Bu zor günleri geçeceğiz. Ama kolay değil. "BU SPONSORLUKLA HAVA DEĞİŞECEK"
Fenerbahçe, Nesine.com ile 'Resmi Bahis Sponsorluğu' anlaşması imzaladı. Törene Başkan Ali Koç
, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı. Gülbakanoğlu 3 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtip, "Bu ilk sponsorluğun havayı değiştireceğini umuyorum. Kale arkalarında, antrenman sahalarında, futbolcularla organizasyonlarda olacağız. Fenerbahçe'nin yanında sadece spor bahsinde Nesine'yi görebileceksiniz" dedi. AYEW: GOMİS GİTTİ ŞANSIMIZ ARTTI!
F.BAHÇE'NİN yeni transferi Ayew
, Gomis
'in G.Saray'dan ayrılmasını değerlendirdi. Ganalı yıldız, "Gitmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü benim ağabeyim gibiydi. Gomis, Galatasaray
'ı çok seviyordu ama gitmesi gerekiyordu gitti
. Onunla bir derbide karşılaşamadığımız için üzgünüm. Onun gitmesi G.Saray'ı güçsüz yapacaktır. Bu da bizim şampiyonluk şansımızı artıracak" diye konuştu.