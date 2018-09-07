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Maradona'nın yeni takımı

Meksika İkinci Lig takımlarından , teknik direktörlüğe Arjantinli Maradona'yı getirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:45
Maradona'nın yeni takımı Dorados

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Meksika'nın Dorados takımının başına geçti.

Meksika İkinci Lig ekiplerinden , 57 yaşındaki Maradona için sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı ve kısa bir görüntü paylaştı.

Altı maçta 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak sezona kötü başlayan Meksika temsilcisi, teknik direktör Francisco Gamez ile yollarını ayırmıştı.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştırmış ve nisan ayında görevinden ayrılmıştı.

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Maradona'nın yeni takımı Dorados
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