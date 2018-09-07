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Çaykur ?’da teknik direktör ile ilgili belirsizlik sürerken, Yeşil mavili ekip çalışmalarına yönetiminde başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:56
Rizespor, Mehmet Karaca'ya emanet

Çaykur , milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günlük iznin ardından bugün çalışmalara başladı. Teknik direktör ile yolları ayırmak isteyen Çaykur spor'da anlaşma zemini sürerken bugünkü idmana futbolcular, scout ekibinde yer alan teknik direktör yönetiminde çıktı.

Yeşil-mavililer, ligin 5'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını yoğun yağmur altında sürdürdü. U21 antrenörü Muharrem Vezir ve altyapı kaleci antrenörü İhsan Öksüz'ün de katıldığı antrenman yaklaşık 1.30 saat sürdü.

Bu arada 9 numaralı transfer Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky de takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Rizespor, Mehmet Karaca'ya emanet
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