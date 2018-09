Millilerden tatsız başlangıç

İlk kez uygulanan Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye Rusya karşısına çıktığı ilk maçtan sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



TÜRKİYE 1-2 RUSYA (MAÇ SONUCU)





Maçtan Dakikalar (ilk yarı)



13. dakikada Fernandes'in ortasında kafalardan seken topa Cheryshev'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



25. dakikada Erokhin'in sağ taraftan kale sahasına doğru yaptığı ortada, Kuzyaev'in yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.



28. dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Hakan Çalhanoğlu'nu gördü. Bu oyuncunun vuruşunda ise top üstten auta çıktı.



41. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal'ın vuruşunda top savunma oyuncularından döndü. Dönen topa Serdar Aziz'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-1







İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

49'uncu dakikada Gazinski'nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Dzyuba bekletmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Savunma oyuncuları ofsayt itirazında bulunsa da hakem Artur Dias'ın kararı değişmedi ve karşılaşmada Rusya yeniden öne geçti: 1-2.



66'ncı dakikada ceza yayının önünden Oğuzhan sol kanattan bindiren Hakan Çalhanoğlu'na topu aktardı, onun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lunev'in kucağında kaldı.



71'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Okay Yokuşlu'nun altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta gitti.



80'inci dakikadan orta saha sağ çizgisinden aldığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Cengiz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, Lunev sağ köşeye giden topa son anda uzanarak kornere çeldi.



89'uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Dzyuba, dönerek vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.



90'ıncı dakikada Yunus'un şutunda savunmadan dönen top ceza sahası yayının üzerindeki Hakan Çalhanoğlu'nun önüne düştü, onun bekletmeden vuruşunda kaleci Lunev yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşma Rusya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Kuzyaev, Gazinskiy, Zobnin, Erokhin, Cheryshev, Dzyuba.

Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup maçıyla Trabzon, 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın bir karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Son olarak 9 Şubat 2011'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda hazırlık maçında Güney Kore ile karşılaşan ay yıldızlılar, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk maçına çıktı. 4 Eylül 2004 tarihinde Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 14 yıl aradan sonra ise ilk kez Trabzon'da resmi bir maç oynadı.







OKAY YOKUŞLU'YA YOĞUN İLGİ



Trabzonsporlu taraftarların ağırlıklı olduğu tribünlerde bordo mavili taraftarlar, sezon öncesi İspanya ekibi Celta Vigo'ya transfer olan eski oyuncuları Okay Yokuşlu'yu unutmadı. Genç oyuncuyu tribünlere çağıran taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulunurken, Okay da alkışlarla bu ilgiye karşılık verdi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Türkiye - Rusya karşılaşmasında taraftarlar Türkiye A Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan ay yıldızlı futbolcuları alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, Mehter Marşları eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak ülkelerinin milli takımlarını yalnız bırakmadılar. Karşılaşma öncesi statta açılan büyük afişlerde 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına dikkat çekilerek, 'En iyisi için şimdi bizim zamanımız. Trabzon hazır' ifadelerine yer verildi.



TRİBÜNLER AY YILDIZLI BAYRAKLARLA DONATILDI



Türkiye - Rusya arasında oynanacak karşılaşma için Şenol Güneş Kompleksi'nin tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Maça gelen taraftarlara ay yıldızlı bayraklar dağıtılırken, tribünlerin önünde ve stadın çeşitli bölümlerinde de Türk bayrakları yer aldı.



EREN BÜLBÜL UNUTULMADI



Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül de Türkiye ile Rusya arasında oynanan mücadelede unutulmadı. Stat etrafındaki reklam panolarının ekranına, 'Bu vatan sana minnettar, iyi ki varsın Eren' yazıları yansıtıldı. Stat skorbordundan da 'Seni asla unutmayacağız. Bu vatan sana minnettar' ifadeleri yer aldı. Taraftarlar da 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.



4 BAKAN MAÇI İZLEDİ



Türkiye ile Rusya arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.