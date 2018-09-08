TFF 2. Lig'de puan durumu

Ligde Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer 2. haftayı lider tamamladı.

Gruplarda bu akşam oynanan maçların sonucu ve oluşan puan durumu şöyle:

KIRMIZI GRUP:

-Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-2

-Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 5-1

-Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 1-1

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MENEMEN BELEDİYESPOR 2 2 0 0 6 1 5 6 2. KIRKLARELİSPOR 2 1 1 0 3 0 3 4 3. SİVAS BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 0 3 4 4. TARSUS İDMANYURDU 2 1 1 0 4 2 2 4 5. TUZLASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4 6. BUGSAŞ SPOR 2 1 1 0 4 3 1 4 7. ŞANLIURFASPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 8. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3 10. BANDIRMASPOR 2 1 0 1 1 3 -2 3 11. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 2 0 2 0 3 3 0 2 12. FETHİYESPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1 13. KAHRAMANMARAŞSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 14. PENDİKSPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1 15. TOKATSPOR 2 0 1 1 0 2 -2 1 16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 1 5 -4 1 17. FATİH KARAGÜMRÜK 2 0 0 2 0 3 -3 0 18. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2 0 0 2 1 5 -4 0

Beyaz Grup:

Manisaspor-Hacettepe: 1-2

Sakaryaspor-Sarıyer: 1-2

Takımlar O G B M A Y AV P 1. SARIYER 2 2 0 0 4 2 2 6 2. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 2 2 0 0 2 0 2 6 3. İNEGÖLSPOR 2 1 1 0 4 2 2 4 4. HACETTEPE 2 1 1 0 2 1 1 4 5. SAMSUNSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 6. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 7. EYÜPSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 1 0 1 2 2 0 3 9. KASTAMONUSPOR 1966 2 1 0 1 1 1 0 3 10. NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ 2 0 2 0 2 2 0 2 11. GÜMÜŞHANESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 12. UTAŞ UŞAKSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 13. KEÇİÖRENGÜCÜ 2 0 1 1 2 3 -1 1 14. SAKARYASPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1 15. BAYRAMPAŞA 2 0 1 1 0 1 -1 1 16. ANKARA DEMİRSPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0 17. GAZİANTEPSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 -3 18. MANİSASPOR 2 0 0 2 2 4 -2 -6

NOT: Beyaz Grup'ta, Manisaspor ve Gaziantepspor sezona altışar ceza puanıyla başladı.