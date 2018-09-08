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'de puan durumu

'de 2. hafta maçları tamamlandı. İşte TFF 2. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta puan durumu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 23:11
TFF 2. Lig'de puan durumu

Ligde Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer 2. haftayı lider tamamladı.

Gruplarda bu akşam oynanan maçların sonucu ve oluşan puan durumu şöyle:

KIRMIZI GRUP:

-Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-2
-Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 5-1
-Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 1-1

TakımlarOGBMAYAVP
1.MENEMEN BELEDİYESPOR22006156
2.KIRKLARELİSPOR21103034
3.SİVAS BELEDİYESPOR21103034
4.TARSUS İDMANYURDU21104224
5.TUZLASPOR21103124
6.BUGSAŞ SPOR21104314
7.ŞANLIURFASPOR21103214
8.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR21102114
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR21012203
10.BANDIRMASPOR210113-23
11.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR20203302
12.FETHİYESPOR201134-11
13.KAHRAMANMARAŞSPOR201112-11
14.PENDİKSPOR201101-11
15.TOKATSPOR201102-21
16.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ201115-41
17.FATİH KARAGÜMRÜK200203-30
18.ETİMESGUT BELEDİYESPOR200215-40

Beyaz Grup:

Manisaspor-Hacettepe: 1-2
Sakaryaspor-Sarıyer: 1-2

TakımlarOGBMAYAVP
1.SARIYER22004226
2.SANCAKTEPE BELEDİYESPOR22002026
3.İNEGÖLSPOR21104224
4.HACETTEPE21102114
5.SAMSUNSPOR21102114
6.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR21013303
7.EYÜPSPOR21013303
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER21012203
9.KASTAMONUSPOR 196621011103
10.NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ20202202
11.GÜMÜŞHANESPOR20201102
12.UTAŞ UŞAKSPOR20201102
13.KEÇİÖRENGÜCÜ201123-11
14.SAKARYASPOR201123-11
15.BAYRAMPAŞA201101-11
16.ANKARA DEMİRSPOR200202-20
17.GAZİANTEPSPOR210123-1-3
18.MANİSASPOR200224-2-6

NOT: Beyaz Grup'ta, Manisaspor ve Gaziantepspor sezona altışar ceza puanıyla başladı.

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TFF 2. Lig'de puan durumu
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