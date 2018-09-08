TFF 2. Lig'de puan durumu

Ligde Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer 2. haftayı lider tamamladı.
Gruplarda bu akşam oynanan maçların sonucu ve oluşan puan durumu şöyle:
KIRMIZI GRUP:
-Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-2
-Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 5-1
-Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2.
|KIRKLARELİSPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|3.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|4.
|TARSUS İDMANYURDU
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|5.
|TUZLASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|6.
|BUGSAŞ SPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|7.
|ŞANLIURFASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|8.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|9.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|10.
|BANDIRMASPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|11.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|12.
|FETHİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|13.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|14.
|PENDİKSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|15.
|TOKATSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|16.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|17.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|18.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
Beyaz Grup:
Manisaspor-Hacettepe: 1-2
Sakaryaspor-Sarıyer: 1-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SARIYER
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|2.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|6
|3.
|İNEGÖLSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|4.
|HACETTEPE
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|5.
|SAMSUNSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|6.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|7.
|EYÜPSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|9.
|KASTAMONUSPOR 1966
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|10.
|NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|11.
|GÜMÜŞHANESPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|13.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|14.
|SAKARYASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.
|BAYRAMPAŞA
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|17.
|GAZİANTEPSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|-3
|18.
|MANİSASPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|-6
NOT: Beyaz Grup'ta, Manisaspor ve Gaziantepspor sezona altışar ceza puanıyla başladı.