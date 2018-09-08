TPFD'den lisansı çıkmayan futbolculara destek

TPFD, tescil yasağı bulunan kulüplerle sözleşme imzalayan ve bunun sonucunda da lisansları çıkmayan futbolcularla ilgili bir çalışma başlattı.

TPFD Başkanı Hakan Ünsal'ın kaleme aldığı ve TFF'ye gönderilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:



"Son günlerde futbol kamuoyunun gündeminde yoğun olarak tartışıldığı üzere transfer tescil yasağını kaldıramayan kulüpler ile sözleşme imzaladığı için lisanslarını tescil edilemeyen futbolcuların mağduriyeti ile haksız fesih ve sözleşmesi olmasına rağmen tescil edilmeyerek futbol oynama özgürlüğü elinden alınan meslektaşlarımız adına resmi çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

FIFA'nın 818 numaralı genelgesine istinaden 'transfer tescil sezonuna istisnai' düzenlemeler yapılabileceği kanaatindeyiz. Talimatlarda gerçekleştirilecek bir değişiklik ile sorunun çözülebileceğini ayrıca geride bıraktığımız tescil dönemine ilişkin olarak TFF'nin idari tasarrufu ile lisans çıkarılamadığı için futbol oynama hakkı elde edemeyen futbolculara transfer tescil hakkının mümkün olacağını düşünüyoruz.

Dünyada uygulanan ülkemizde uygulanmasının faydalı olacağını düşündüğümüz tescil dönemi istisnalarına ilişkin durumların bazılarını aşağıda bilgilerinize sunmak isteriz:



1- Bir futbolcu sözleşmesinin kulüp tarafından tek taraflı ihlali neticesinde sona ermesi ve futbolcunun transfer dönemi dışında kulüpsüz kalması durumunda futbolcu 15 Mart'a kadar yeni bir kulüp ile anlaşabilmektedir.

2- 5 aydan fazla sakatlığı bulunan oyuncular yerine federasyonun izni ile transfer sezonu dışında transfer yapılabilmektedir. (Enes Ünal'ın 2017 yılında Villarreal'den Levante'ye yaptığı transfer)

3- Her kulübün transfer sezonu dışında 1 yerli oyuncu ile anlaşma hakkı olmalıdır. Yerli oyuncuların kulüplerde daha fazla şans bulması ve yerli oyuncu oynatmaya teşvik anlamında ciddi faydaları olacaktır.

4- Sözleşmeye esaslı aykırılık olması durumunda haklı nedenle fesih hallerinde futbolcuya yeni bir kulübe transfer ve tecil hakkı tanınmalıdır.

5- Transfer dönemine yetişmeyen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı olması durumunda (tahkim sürecinde çıkacak kararlar dahil) futbolcu özel bir karar ile transfer sezonu dışında sözleşme imzalayabilmelidir.

6- Boştaki bir futbolcu son kulübüne transfer dönemi dışında dönebilmelidir. Transfer dönemi dışında federasyon özel izni ile belli mevkiide sıkıntı yaşayan kulüpler transfer yapabilmelidir. (kaleci sakatlıkları gibi)

7- Mevcut geçici transfer sözleşmeleri süreye bağlı olmaksızın profesyonel futbolcu sözleşmesine çevrilebilmelidir. Son olarak sözleşmesiz oyuncular her iki devrenin yarısına kadar yeni kulüpleri ile imza atabilmelidir."