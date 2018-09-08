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'da ilk 4 haftada kadronun %74’ünden faydalandı

27 kişilik oyuncu kadrosu bulunan ’da, ilk 4 haftalık bölümde 20 oyuncu forma giydi, sadece 7 futbolcu forma şansı bulamadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 12:36
Trabzonspor'da Ünal Karaman ilk 4 haftada kadronun %74’ünden faydalandı

teknik direktörü , Spor Toto 'de geride kalan 4 haftada 20 farklı oyuncuya forma şansı verdi, sadece sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Kamil , kaleciler Esteban Alvarado ile Uğurcan Çakır, yeni transferlerden ve genç oyuncular Murat Cem Akpınar, Hüseyin Türkmen ile Semih Karadeniz'i kullanmadı.

8 OYUNCU 4 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da , , , Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, , Yusuf Yazıcı ve 4 haftalık bölümde takımın en istikrarlı oyuncuları olarak ön plana çıktı. Bu 8 oyuncu 4 lig maçında da forma giyerken, sadece kaleci Onur Recep Kıvrak ile sağbek oyuncusu Joao Pereira 4 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan isimler oldu.

RODALLEGA BURAK'I ARATMADI

Trabzonspor'da 2017-18 sezonunu 23 golle tamamlayan forvet oyuncusu , sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında sadece 27 dakika süre aldı, onun yokluğunda teknik direktör Ünal Karaman'ın forma şansı tanıdığı Hugo Rodallega eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. 2018-19 sezonunda geride kalan 4 haftalık bölümde tüm maçlarda forma giyen ve 330 dakika sahada kalan Rodallega 3 gol kaydederek, 2017-18 sezonun ilk 4 haftasında üç maçta 198 süre alan ve 3 gol kaydeden Burak Yılmaz'ın performansını yakaladı.

NWAKAEME VE EKUBAN İYİ BAŞLADI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferlerden Anthony Nwakaeme ile Caleb Ekuban da, bordo-mavili forma altında Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptılar. 2 maçta toplam 108 dakika süre alan Nwakaeme 2 gol ve 1 asistlik performans ile takımına katkı sağlarken, tek maçta 5 dakika süre alan Ekuban ise 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman ilk 4 haftada kadronun %74’ünden faydalandı
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