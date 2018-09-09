1. Lig'de 5 haftalık maç programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 5, 6, 7, 8 ve 9. haftaların maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de beş haftalık müsabaka programı şu şekilde:
5. HAFTA
14 Eylül Cuma:
20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor (Giresun Atatürk)
15 Eylül Cumartesi:
17.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Adana Demirspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazar:
17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
17.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)
20.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)
17 Eylül Pazartesi:
20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor (Stat açıklanmadı)
6. HAFTA
21 Eylül Cuma:
19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
19.00 Osmanlıspor-Denizlispor (Osmanlı)
22 Eylül Cumartesi:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
14.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi)
19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor (Elazığ Atatürk)
19.30 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
23 Eylül Pazar:
16.30 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)
19.30 Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok (Zafer)
19.30 Altay-Giresunspor (İzmir Atatürk)
7. HAFTA
29 Eylül Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Altınordu (Antakya Atatürk)
14.00 Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Denizli Atatürk)
19.30 Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
30 Eylül Pazar:
14.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Balıkesirspor Baltok-Altay (Balıkesir Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor (Stat açıklanmadı)
19.30 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
1 Ekim Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)
8. HAFTA
5 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat açıklanmadı)
6 Ekim Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)
14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)
19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
7 Ekim Pazar:
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
9. HAFTA
19 Ekim Cuma:
19.00 Denizlispor-Afjet Afyonspor (Denizli Atatürk)
20 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Stat açıklanmadı)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
21 Ekim Pazar:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Kardemir Karabükspor-Altay (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
22 Ekim Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)