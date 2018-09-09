Beşiktaş - Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Beşiktaş - Altınordu maçını TRT Spor naklen yayınlayacak.

Müsabaka biletlerinin satışı 25 ile 60 lira arasında değişen fiyatlarla devam ediyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ın kadrosunda ülkelerinin milli takımlarında olan Ljajic, Oğuzhan, Larin, Vida, Medel, Pepe, Babel, Utku, Fatih ve Dorukhan'ın yanı sıra sakatlıkları olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer almıyor.

Altınordu'da ise sakatlığı bulunan Enes ve sakatlıktan çıkan Sefa forma giyemeyecek.

SON MAÇ ALTINORDU KAZANMIŞTI

İki takım son olarak 26 Aralık 1984 yılında Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Altınordu, bu maçı Orpen Uysal ve Ömer Sağlam'ın golleriyle 2-1 yendi.

Altınordu ile Beşiktaş arasında 33 kez rakip olurken, Beşiktaş 25, Altınordu 5 galibiyet aldı. 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler 22 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 74 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYET

1942-43 sezonunda Türkiye Maarif Mükafatı maçında Beşiktaş 9-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

ESKİ OYUNCULARA VEFA

İzmir ekibi Altınordu, daha önce iki takımda da forma giyen eski futbolcuları unutmadı. Özel maçtan önce 1968-69 sezonunda Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Davut Şahin, 1966-67'de Beşiktaş'tan Altınordu'ya giden Yavuz Kirmanlıoğlu ve 1974-75'te İzmir ekibinden, siyah-beyazlılara transfer olan Mustafa Güngören'e plaket verilecek.