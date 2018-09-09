İsveç - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak.

TRT 1'den naklen yayımlanacak İsveç - Türkiye maçında İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olmuştu.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

TÜRKİYE İLE İSVEÇ 11. KEZ KARŞILAŞACAK

Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

İLK MAÇ 1951'DE

Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi.

İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalya MAÇ ANTALYA'DA

Türkiye ile İsveç son kez 24 Mart 2016 tarihinde Antalya'da özel maçta karşılaştı. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip Cenk Tosun'un 32 ve 81. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.

İsveç'in tek golünü ise 55. dakikada Kim Kallström kaydetti.

SON İKİ KARŞILAŞMADA SKOR DEĞİŞMEDİ

Türkiye, İsveç ile oynadığı son iki maçta da sahadan galip ayrılmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, Ankara ve Antalya'da oynanan karşılaşmaları 2-1'lik skorlarla kazanmayı bildi.

İki ekip arasında oynanan son 7 maçta 4 kez ise eşitlik bozulmadı.

İSVEÇ'İN SON GALİBİYETİ 17 YIL ÖNCE

İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde edebildi.

İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇLAR

Türkiye ile İsveç A milli futbol takımları arasında geride kalan 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 10.06.1951 Stockholm Özel 1 - 3 14.11.1951 İstanbul Özel 1 - 0 29.03.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 1 15.11.1995 Stockholm Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 2 15.06.2000 Eindhoven Avrupa Şampiyonası Finalleri 0 - 0 07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri 1 - 1 05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 2 06.08.2008 İstanbul Özel 0 - 0 05.03.2014 Ankara Özel 2 - 1 24.03.2016 Antalya Özel 2 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.