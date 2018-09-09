Matador geri döndü

UEFA
Uluslar A Ligi 4. Grup'ta gecenin randevusunda İspanya
, konuk olduğu İngiltere
'yi 2-1
yendi. Maça hızlı başlayan Ada ekibi, 11'de Rashford'un golüyle 1-0
öne geçti. Matador
, 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı. 2. grupta ise İsviçre
, İzlanda'yı 6-0'la bozguna uğrattı. Diğer sonuçlar şöyle: B Ligi
3. Grup: Kuzey İrlanda-Bosna Hersek: 1-2. C Ligi
2. Grup: Finlandiya- Macaristan: 1-0, Estonya- Yunanistan
: 0-1. D Ligi
2. Grup: Lüksemburg-Moldova: 4-0, Belarus-San Marino: 5-0.