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geri döndü

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Matador geri döndü
Uluslar A Ligi 4. Grup'ta gecenin randevusunda , konuk olduğu 'yi yendi. Maça hızlı başlayan Ada ekibi, 11'de Rashford'un golüyle öne geçti. , 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı. 2. grupta ise , İzlanda'yı 6-0'la bozguna uğrattı. Diğer sonuçlar şöyle: B Ligi 3. Grup: Kuzey İrlanda-Bosna Hersek: 1-2. C Ligi 2. Grup: Finlandiya- Macaristan: 1-0, Estonya- : 0-1. D Ligi 2. Grup: Lüksemburg-Moldova: 4-0, Belarus-San Marino: 5-0.
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Matador geri döndü
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