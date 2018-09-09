Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00'de,
11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Cuma saat 21.00'de,
13. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Pazar saat 19.00'da,
14. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 2 Aralık Pazar saat 20.00'de,
16. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazar saat 19.00'da oynanacak.
TFF'nin açıkladığı ilk yarı programı şöyle:
5.Hafta
14 Eylül 2018 Cuma
GALATASARAY A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş.
TÜRK TELEKOM STADI
20.00
15 Eylül 2018 Cumartesi
MKE ANKARAGÜCÜ
AKHİSARSPOR
17.00
GÖZTEPE A.Ş.
KAYSERİSPOR
BORNOVA STADI
20.00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
VODAFONE PARK
20.00
16 Eylül 2018 Pazar
DEMİR GRUP SİVASSPOR
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
YENİ 4 EYLÜL STADI
17.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ANTALYASPOR A.Ş.
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
17.00
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
BURSASPOR
ÇAYKUR DİDİ
20.00
ATİKER KONYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
20.00
17 Eylül 2018 Pazartesi
AYTEMİZ ALANYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş.
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
20.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 1. MAÇLAR
18 Eylül 2018 Salı
GALATASARAY A.Ş.
FC LOKOMOTİV MOSKVA
TÜRK TELEKOM STADI
22.00
AVRUPA LİGİ GRUP 1. MAÇLAR
20 Eylül 2018 Perşembe
AKHİSARSPOR
FC KRASNODAR
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
19.55
BEŞİKTAŞ A.Ş.
SARPSBORG 08 FF
VODAFONE PARK
19.55
GNK DINAMO
FENERBAHÇE A.Ş.
STADİON MAKSİMİR
22.00
6.Hafta
21 Eylül 2018 Cuma
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
20.00
BURSASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
20.00
22 Eylül 2018 Cumartesi
EVKUR YENİ MALATYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
YENİ MALATYA STADYUMU
13.30
KAYSERİSPOR
ATİKER KONYASPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
16.00
TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş.
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
19.00
23 Eylül 2018 Pazar
KASIMPAŞA A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
16.00
ANTALYASPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
ANTALYA STADYUMU
19.00
AKHİSARSPOR
GALATASARAY A.Ş.
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
19.00
24 Eylül 2018 Pazartesi
FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş.
ÜLKER STADYUMU
21.00
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU
25 Eylül 2018 Salı
26 Eylül 2018 Çarşamba
27 Eylül 2018 Perşembe
KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR
ANTALYASPOR A.Ş.
ATİKER KONYASPOR
BŞ. BLD. ERZURUMSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ
7.Hafta
28 Eylül 2018 Cuma
GALATASARAY A.Ş.
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
TÜRK TELEKOM STADI
20.00
29 Eylül 2018 Cumartesi
AYTEMİZ ALANYASPOR
AKHİSARSPOR
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
16.00
TRABZONSPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş.
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
16.00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
KAYSERİSPOR
VODAFONE PARK
19.00
30 Eylül 2018 Pazar
DEMİR GRUP SİVASSPOR
BURSASPOR
YENİ 4 EYLÜL STADI
13.30
GÖZTEPE A.Ş.
ATİKER KONYASPOR
BORNOVA STADI
16.00
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş.
ÇAYKUR DİDİ
19.00
1 Ekim 2018 Pazartesi
MKE ANKARAGÜCÜ
ANTALYASPOR A.Ş.
20.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
EVKUR YENİ MALATYASPOR
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
20.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 2. MAÇLAR
3 Ekim 2018 Çarşamba
FC PORTO
GALATASARAY A.Ş.
ESTÁDİO DO DRAGÃO
22.00
AVRUPA LİGİ GRUP 2. MAÇLAR
4 Ekim 2018 Perşembe
FENERBAHÇE A.Ş.
FC SPARTAK TRNAVA
ÜLKER STADYUMU
19.55
R. STANDART DE LIEGE
AKHİSARSPOR
STADE MAURİCE DUFRASNE
22.00
MALMÖ FF
BEŞİKTAŞ A.Ş.
MALMÖ NEW STADİUM
22.00
8.Hafta
5 Ekim 2018 Cuma
KASIMPAŞA A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
20.00
6 Ekim 2018 Cumartesi
KAYSERİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
13.30
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
16.00
BURSASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
16.00
ANTALYASPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş.
ANTALYA STADYUMU
19.00
7 Ekim 2018 Pazar
EVKUR YENİ MALATYASPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR
YENİ MALATYA STADYUMU
13.30
FENERBAHÇE A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ÜLKER STADYUMU
18.00
AKHİSARSPOR
TRABZONSPOR A.Ş.
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
19.00
ATİKER KONYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
20.30
UEFA ULUSLAR LİGİ
14 Ekim 2018 Pazar
RUSYA
TÜRKİYE
FISHT OLYMPIC STADYUMU
19.00
9.Hafta
19 Ekim 2018 Cuma
GALATASARAY A.Ş.
BURSASPOR
TÜRK TELEKOM STADI
20.00
20 Ekim 2018 Cumartesi
KASIMPAŞA A.Ş.
AKHİSARSPOR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
13.30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KAYSERİSPOR
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
16.00
DEMİR GRUP SİVASSPOR
FENERBAHÇE A.Ş.
YENİ 4 EYLÜL STADI
19.00
21 Ekim 2018 Pazar
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ATİKER KONYASPOR
ÇAYKUR DİDİ
13.30
MKE ANKARAGÜCÜ
EVKUR YENİ MALATYASPOR
16.00
AYTEMİZ ALANYASPOR
ANTALYASPOR A.Ş.
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
16.00
GÖZTEPE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş.
BORNOVA STADI
19.00
22 Ekim 2018 Pazartesi
TRABZONSPOR A.Ş.
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
20.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 3. MAÇLAR
24 Ekim 2018 Çarşamba
GALATASARAY A.Ş.
FC SCHALKE 04
TÜRK TELEKOM STADI
22.00
AVRUPA LİGİ GRUP 3. MAÇLAR
25 Ekim 2018 Perşembe
RSC ANDERLECHT
FENERBAHÇE A.Ş.
CONSTANT VANDEN STOCK STADİUM
19.55
SEVILLA FC
AKHİSARSPOR
ESTADİO RAMON SANCHEZ-PİZJUAN
22.00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
KRC GENK
VODAFONE PARK
22.00
10.Hafta
26 Ekim 2018 Cuma
BURSASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
20.00
27 Ekim 2018 Cumartesi
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
KASIMPAŞA A.Ş.
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
13.30
ATİKER KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
16.00
ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş.
ANTALYA STADYUMU
19.00
28 Ekim 2018 Pazar
KAYSERİSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
13.30
EVKUR YENİ MALATYASPOR
GALATASARAY A.Ş.
YENİ MALATYA STADYUMU
18.00
FENERBAHÇE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ
ÜLKER STADYUMU
20.30
29 Ekim 2018 Pazartesi
AKHİSARSPOR
GÖZTEPE A.Ş.
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
20.00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
VODAFONE PARK
20.00
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU
30 Ekim 2018 Salı
31 Ekim 2018 Çarşamba
1 Kasım 2018 Perşembe
KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR
AYTEMİZ ALANYASPOR
BURSASPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR
GÖZTEPE A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş.
KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş.
11.Hafta
2 Kasım 2018 Cuma
GALATASARAY A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş.
TÜRK TELEKOM STADI
21.00
3 Kasım 2018 Cumartesi
KASIMPAŞA A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
13.30
AKHİSARSPOR
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
16.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
19.00
4 Kasım 2018 Pazar
MKE ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR
13.30
AYTEMİZ ALANYASPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
16.00
TRABZONSPOR A.Ş.
BURSASPOR
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
19.00
5 Kasım 2018 Pazartesi
GÖZTEPE A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
BORNOVA STADI
20.00
DEMİR GRUP SİVASSPOR
ATİKER KONYASPOR
YENİ 4 EYLÜL STADI
20.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 4. MAÇLAR
6 Kasım 2018 Salı
FC SCHALKE 04
GALATASARAY A.Ş.
ARENA AUFSCHALKE
23.00
AVRUPA LİGİ GRUP 4. MAÇLAR
8 Kasım 2018 Perşembe
FENERBAHÇE A.Ş.
RSC ANDERLECHT
ÜLKER STADYUMU
18.50
AKHİSARSPOR
SEVILLA FC
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
20.55
KRC GENK
BEŞİKTAŞ A.Ş.
KRC GENK ARENA
20.55
12.Hafta
9 Kasım 2018 Cuma
EVKUR YENİ MALATYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş.
YENİ MALATYA STADYUMU
20.00
10 Kasım 2018 Cumartesi
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
GÖZTEPE A.Ş.
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
13.30
ATİKER KONYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
13.30
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ÇAYKUR DİDİ
16.00
KAYSERİSPOR
GALATASARAY A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
19.00
11 Kasım 2018 Pazar
BURSASPOR
KASIMPAŞA A.Ş.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
13.30
FENERBAHÇE A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR
ÜLKER STADYUMU
18.00
ANTALYASPOR A.Ş.
AKHİSARSPOR
ANTALYA STADYUMU
19.00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
VODAFONE PARK
20.30
UEFA ULUSLAR LİGİ
17 Kasım 2018 Cumartesi
TÜRKİYE
İSVEÇ
ESKİŞEHİR YENİ STADYUM
20.00
13.Hafta
23 Kasım 2018 Cuma
GALATASARAY A.Ş.
ATİKER KONYASPOR
TÜRK TELEKOM STADI
20.00
24 Kasım 2018 Cumartesi
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
ANTALYASPOR A.Ş.
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
13.30
AYTEMİZ ALANYASPOR
KAYSERİSPOR
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
16.00
MKE ANKARAGÜCÜ
BEŞİKTAŞ A.Ş.
19.00
25 Kasım 2018 Pazar
DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
YENİ 4 EYLÜL STADI
13.30
KASIMPAŞA A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
13.30
AKHİSARSPOR
BURSASPOR
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
16.00
TRABZONSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş.
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
19.00
26 Kasım 2018 Pazartesi
GÖZTEPE A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BORNOVA STADI
20.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 5. MAÇLAR
28 Kasım 2018 Çarşamba
FC LOKOMOTİV MOSKVA
GALATASARAY A.Ş.
STADION LOKOMOTIV
20.55
AVRUPA LİGİ GRUP 5. MAÇLAR
29 Kasım 2018 Perşembe
FENERBAHÇE A.Ş.
GNK DINAMO
ÜLKER STADYUMU
20.55
FC KRASNODAR
AKHİSARSPOR
STADİUM KRASNODAR
20.55
SARPSBORG 08 FF
BEŞİKTAŞ A.Ş.
SARPSBORG
23.00
14.Hafta
30 Kasım 2018 Cuma
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ
ÇAYKUR DİDİ
20.00
ATİKER KONYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
20.00
1 Aralık 2018 Cumartesi
ANTALYASPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYA STADYUMU
16.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
16.00
KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
19.00
2 Aralık 2018 Pazar
BURSASPOR
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
16.00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
GALATASARAY A.Ş.
VODAFONE PARK
20.00
3 Aralık 2018 Pazartesi
EVKUR YENİ MALATYASPOR
AKHİSARSPOR
YENİ MALATYA STADYUMU
20.00
FENERBAHÇE A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş.
ÜLKER STADYUMU
20.00
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU 1.MAÇLAR
4 Aralık 2018 Salı
5 Aralık 2018 Çarşamba
6 Aralık 2018 Perşembe
KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR
AKHİSARSPOR
FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.Hafta
7 Aralık 2018 Cuma
AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş.
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
20.00
8 Aralık 2018 Cumartesi
DEMİR GRUP SİVASSPOR
GÖZTEPE A.Ş.
YENİ 4 EYLÜL STADI
13.30
TRABZONSPOR A.Ş.
ATİKER KONYASPOR
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
16.00
GALATASARAY A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
TÜRK TELEKOM STADI
19.00
9 Aralık 2018 Pazar
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
13.30
BURSASPOR
ANTALYASPOR A.Ş.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
16.00
AKHİSARSPOR
FENERBAHÇE A.Ş.
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
19.00
10 Aralık 2018 Pazartesi
KASIMPAŞA A.Ş.
KAYSERİSPOR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
20.00
MKE ANKARAGÜCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 6. MAÇLAR
11 Aralık 2018 Salı
GALATASARAY A.Ş.
FC PORTO
TÜRK TELEKOM STADI
20.55
AVRUPA LİGİ GRUP 6. MAÇLAR
13 Aralık 2018 Perşembe
AKHİSARSPOR
R. STANDART DE LIEGE
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
20.55
BEŞİKTAŞ A.Ş.
MALMÖ FF
VODAFONE PARK
20.55
FC SPARTAK TRNAVA
FENERBAHÇE A.Ş.
STADİON ANTONA MALATİNSKEHO
23.00
16.Hafta
14 Aralık 2018 Cuma
GÖZTEPE A.Ş.
BURSASPOR
BORNOVA STADI
20.00
15 Aralık 2018 Cumartesi
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR
ÇAYKUR DİDİ
13.30
DEMİR GRUP SİVASSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ
YENİ 4 EYLÜL STADI
13.30
ATİKER KONYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
16.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GALATASARAY A.Ş.
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
19.00
16 Aralık 2018 Pazar
EVKUR YENİ MALATYASPOR
ANTALYASPOR A.Ş.
YENİ MALATYA STADYUMU
13.30
KAYSERİSPOR
AKHİSARSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
16.00
BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş.
VODAFONE PARK
19.00
17 Aralık 2018 Pazartesi
FENERBAHÇE A.Ş.
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
ÜLKER STADYUMU
20.00
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU 2.MAÇLAR
18 Aralık 2018 Salı
19 Aralık 2018 Çarşamba
20 Aralık 2018 Perşembe
17.Hafta
22 Aralık 2018 Cumartesi
MKE ANKARAGÜCÜ
GÖZTEPE A.Ş.
13.30
AYTEMİZ ALANYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
16.00
KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
19.00
23 Aralık 2018 Pazar
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
KAYSERİSPOR
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
13.30
BURSASPOR
EVKUR YENİ MALATYASPOR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
16.00
TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
16.00
GALATASARAY A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
TÜRK TELEKOM STADI
19.00
24 Aralık 2018 Pazartesi
AKHİSARSPOR
ATİKER KONYASPOR
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
20.00
ANTALYASPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş.
ANTALYA STADYUMU
20.00
Türkiye Futbol Federasyonu'nun programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.