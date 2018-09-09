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ilk kez tam kadro çalıştı

Milli maç arasında hazırlıklarını aralıksız sürdüren Evkur ’da sakatların tamamen düzelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 15:06
Yeni Malatyaspor ilk kez tam kadro çalıştı

Sezon başından beri ilk kez tam kadro çalışma fırsatı bulan sarı-kırmızılar, Beşiktaş'ı yenmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kendi tesislerinde önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanan doğu ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde oynadığı son Konya maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olan ekibinde Erol Bulut'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bulut'un Murat Yıldırım ve Minuri'ye hazır olmaları talimatı verdiği öğrenildi.

HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK TAKIM BULUNAMADI

Bu arada sarı-kırmızılıların milli arayı hazırlık maçı yaparak geçirme planları maç yapacak takım bulunamadığı için gerçekleşmedi. Komşu il takımlarıyla temasa geçerek hazırlık maçı teklifinde bulunduğu belirtilen Malatya ekibinin bu takımların programlarının uymaması nedeniyle olumsuz yanıt aldığı bildirildi.

Evkur yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Yeni Malatyaspor ilk kez tam kadro çalıştı
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