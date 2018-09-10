Bilal Kısa ve Güray Vural tarihe geçecek

Yeşil-siyahlı ekibe Süper Lig'e çıktığı 2012 yılında Denizlispor'dan transfer olan Güray, 2016'ya kadar kadroda yer aldı. 2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 2.5 yıllık Trabzon ve Kayserispor maceralarının ardından bu yaz yuvaya dönüp Süper Kupa'yı havaya kaldırdı.

Güray gibi Akhisarspor'un Süper Lig'deki ilk yılında devre arasında Karabükspor'dan gelen Bilal, 2015 yazında Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılıların ardından Bursaspor'da da forma giyen 35 yaşındaki Bilal, geçen sezon devre arasında takım kaptanı olarak döndüğü Akhisarspor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı. Akhisar'ın tarihi ilklerinde yer alan ikili, Avrupa'da da kulüp tarihine geçecek. İlk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda yer alan Akhisar, ilk maçta 20 Eylül'de Krasnodar'ı ağırlayacak.