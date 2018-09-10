Erol Bedir: Yabancı sınırlandırması kaldırılmalı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup eden ve 4. hafta sonunda topladığı 8 puanla lig sıralamasında 4. durumda olan Kayserispor, hafta sonu İzmir'de karşılaşacakları Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı kırmızı futbolcular, düz koşunun ardından kondisyon çalıştı.

Tesislere gelerek takımın antrenmanını takip eden Kulüp Başkanı Erol Bedir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe galibiyetinin anlamı olması için Göztepe deplasmanından mutlaka puan almaları gerektiğini belirten Başkan Bedir; "1 hafta Süper Lig maçlarına ara verildi ancak çalışmalarımız devam ediyor. Cumartesi günü oynayacağımız Göztepe maçına tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. Bir önceki hafta Fenerbahçe'yi güzel bir oyuna 3-2 mağlup ederek 3 puan almıştık. Bu maçtan puan çıkaramazsak o galibiyetimizin pek bir anlamı kalmayacak, sadece tatlı bir hatıra olarak kalacak. Ancak Süper Lig'de hatıralara yer yok, aldığınız puana bakıyor. Dolayısıyla biz üzerine koymak, bir sonraki haftaya ciddi bir iddia taşımak istiyoruz. Göztepe maçında herşey istediğimiz gibi olursa zaferle Kayseri'ye döneriz diye düşünüyorum. Oynamadan bir maç ne kazanılıyor, ne de kaybediliyor. İnşallah kazanmaya gidiyoruz" dedi.

"YABANCI SAYISININ TARTIŞILMASI SUNİ GÜNDEM"

Son günlerde konuşulan yabancı sayısı ile de görüşlerini belirten Erol Bedir konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Türk futbolunda tartışmamız gereken çok başka konular var. Sisteminizi kurar, kurallarınızı koyarsanız, bütçenizi de ona göre ayarlarsanız bana göre bırakın yabancı sayısını kısıtlamayı yabancı sınırlandırmasını kaldırmak lazım. İsteyen istediği yerde, istediği futbolcuyu en uygun şekilde alsın. Ama çıkacak olan yasayla birlikte kulüp, ülke menfaatleri dışında olmasın. Katar'da kazanıldığı gibi Türkiye'ye emekli olup da para kazanmaya gelen futbolcu gibi gezen insanların yeri olmaktan ülkeyi kurtaralım. Yoksa yabancı rakamını herhangi bir şekilde telaffuz etmek kimseye bir şey kazandırmaz. Çünkü hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Yabancı sayısının tartışılmasının suni gündem olduğunu düşünüyorum."