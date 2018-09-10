İsveç Türkiye maçı 2018 ne zaman saat kaçta? - Türkiye İsveç Milli maçı hangi kanalda? - İşte yanıtı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında zorlu deplasmana konuk oluyor. Oynadığı ilk maçı kaybeden ay yıldızlı ekibimiz bu mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Teknik Direktör Lucescu, futbolcularına son hazırlıklarını yaptırıyor. Öte yandan futbol severler bu önemli mücadelenin yayın kanalını merak ediyorlar. 'İsveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda' cevabı en çok merak edilen soruların ilk sırasında yer alıyor. Peki İsveç Türkiye Milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İSVEÇ TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak tüm maçların yayın hakkı TRT 1 tarafından satın alındığı açıklandı. Böyle İsveç Türkiye maçının yayın kanalı da belli olmuş oldu. A Milli Takımımızın oynayacağı bu zorlu mücadele 21:45'te başlayacak ve İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

TÜRKİYE ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

2018'DEKİ İKİNCİ RESMİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmaAntalyalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.