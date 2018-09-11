Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda önemli açıklamalarda bulunuyor. "Camiaya sesleniş" isimli programda konuşan Ali Koç gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

SPONSORLUK

"Sponsorluk konusunda açıklayacağım pek çok anlaşma var. Daha çok sponsorla, daha uzun süreli anlaşmalar yapmaya çalışıyoruz. Formamızın göğüs reklamı için uluslararası dev bir markayla el sıkışmak üzereyiz. Ya anlaşma sağlayacağız, ya da olmadı deyip görüşmeleri bitireceğiz. Anlaşma sağlanırsa, bedeli son dönemdeki anlaşmaların çok çok üstünde olacak."

"Fenerbahçe'nin uzun zamandır göğsünde uzun süreli bir anlaşması yok, reklamsız çıktık. Yarım sezonluk bile sözleşmeler yaptık. Bunlar sürdürülebilir değil, daha iyi kurgulanmalı.

"GÖĞÜS ANLAŞMASI 4-5 SENEDİR YAPILANIN ÇOK ÜZERİNDE OLACAK"

Futbolda bekleyen 10-12 milyon Euro'luk sponsorlarımız bekliyor. Ya anlaşma sağlayacağız, ya da olmadı deyip görüşmeleri bitireceğiz. Anlaşma sağlanırsa, bedeli son dönemdeki anlaşmaların çok çok üstünde olacak. Bu büyük markayla, büyük uzun süreli anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Formanın önündeki reklamı belirledikten sonra şort ve kola bakacağız, çorap konusuna sıcak bakılmıyor. Göğsümüze alacağımız anlaşmanın meblağı 4-5 senedir yapılan anlaşmanın çok üzerinde olacak. Yapacağımız uluslararası anlaşma, son dönemdeki en büyük anlaşmalardan biri olacak..

TRANSFER İTİRAFI

"Transfer etmek isteyip de alamadığımız mevki oldu. Aziz Behich'le ilgilendik. Emre Akbaba'yı biliyorsunuz ancak o bize 'İki taraf anlaşamadı' diye gelmişti. 10 numaradan isim vermeyeceğim bir Avrupa'dan oyuncuya baktık. Bunlar dışında isteyip de alamadığımız pozisyon olmadı, isimler oldu"