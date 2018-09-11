Bu ay-yıldızı sevdik

A Milli Takım
'ın başında 13.sınavına çıkan Mircea Lucescu
alınan kötü sonuçlara çare olarak kadroda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Lucescu döneminde süre alan 39. A Milli oyuncu ise kaleci Sinan Bolat oldu.
Rusya'ya karşı görev yapan Serkan'ı
kulübeye çeken Rumen teknik adam, İsveç deplasmanında eldivenleri Sinan'a devretti. Gurbetçi file bekçisi, bin 928 gün sonra Milli Takım'ın kalesini korudu. Rusya'ya 2-1 yenilmemize rağmen sergilenen futboldan memnun olduğunu söyleyen ancak sonuç alamayan Lucescu, ilk 11'in yarısını değiştirdi. Sakatlanan Serdar Aziz'in yokluğunda Kaan Ayhan stoperde görev yaparken, savunmanın bekleri tamamen değişti. Şener ve Hasan Ali'nin yerlerine Zeki Çelik ve Ömer Bayram forma giydi. Yusuf'un yerine de Oğuzhan
görev yaptı. İkinci yarıda ise ön libero Mehmet Topal da yerini Emre Akbaba'ya bıraktı. Dinamik ve etkili futboluyla İsveç'i sahasına hapseden Milliler, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İSVEÇ'TE TÜRK COŞKUSU
Avrupa'daki gurbetçilerimiz A Milli Takımıı İsveç'te yalnız bırakmadı. Friends Arena Stadı'nı dolduran Türkler, 90 dakika boyunca hiç susmadı. Görsel şovlarla stadı adeta Türk karnavalına çeviren gurbetçiler, ikinci yarıda atılan gollerin ardından gelen zaferle büyük sevinç yaşadı BİR GÖRÜŞ:
Murat ÖZBOSTAN Sabır göstereceğiz... Başından
beri hepimizin beklentisi pes etmeyen, sonuna kadar maçı kovalayan, geriye düşse de öne geçme umudunu yitirmeyen bir takım görmekti. Mircea Lucescu geldiğinden beri denemeler yapıyor. Bir türlü kadro istikrarını sağlayamadı. Dün de sahaya farklı bir 11'le çıktı ama bu sefer değişik bir şeyler vardı. Sahada bir yıldız olduğunu göstermek isteyen yetenekli oyuncular ön plandaydı. Nitekim bu isimlerden biri de sonradan oyuna giren Emre Akbaba oldu.
Bizim klasik sloganımız haline gelen, "Biz bitti demeden bitmez"
sözlerini bize tekrar hatırlattı. Maçı belki de mağlup bitirseydik en çok tartışılan isimlerden bir tanesi Cenk olacaktı. Kaçırdıkları, vuramadıkları vardı ama o Cenk, Emre'ye öyle bir pas bıraktı ki gözlerimizin pasını sildi. Sonrasında da kanat akınıyla gelen galibiyet golü
milli coşkumuzu ve mutluluğumuzu tekrar bizlere tattırdı. Ben açıkçası Lucescu'nun yanlış bir tercih olduğunu hem yazdım hem söyledim. Hala aynı fikirdeyim. Bu değişimin yerli bir isimle olması gerektiğini düşünüyorum ama bir yola girdik. Bizden sabır isteniyor, biz de sabrı göstereceğiz. Olaylar, skandallar geride kaldı. Şimdi pırlanta gibi çocuklar var. Biz hocadan bu çocuklarla yürümesini bekliyoruz.