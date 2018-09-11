Bursaspor'da Jires Kembo fiyaskosu!

Bursaspor'a büyük umutlarla transfer edilen Jires Kembo performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Nasr Kulübü'nden kadroya dahil edilen 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de oynanan maçlarda yalnızca 14 dakika süre alabildi. Bu sezon öncesinde de satış listesine konulan ancak takım bulamadığı için yeniden kadroya dahil edilen deneyimli kanat oyuncusu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadroda en az şans verdiği isimlerden biri oldu. Jires Kembo, son Beşiktaş maçında da kadroda olmasına karşın forma giyemedi.

MBAPPE'NİN GÖLGESİNDE KALDI

PSG'ye 180 milyon Euro'ya transferiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Kylian Mbappe'nin de üvey kardeşi olan Jires Kembo, Bursaspor formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti. Mbappe'nin gölgesinde kalan deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de dilediği performansı yakalayamamıştı. Bursaspor'un devre arasında ise Jires Kembo ile yollarını ayırması bekleniyor.