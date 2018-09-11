Lucescu: Bu ekibe güvenin

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, galibiyeti şöyle değerlendirdi:
Bir bakıma Rusya
maçının devamıydı. Rusya maçının ikinci yarısında da iyi oynadık. Fakat şansımız olmadı gol atmak için. Çok memnunum.
Bu ekip sahada birlikte oynamayı gösterdi. Sonuçta zafer çok önemli. Rusya'ya kazanmaya gideceğiz. Oyun açısından onlardan iyiyiz.
Genç bir ekip kurduk. 1 yıldır bu iş için çalışıyoruz ve iyi bir grup kurduğumuzu düşünüyorum. Bu ekibin anlaşması ve skorları sahaya yansıtması önemliydi.
Rakip tarafından domine edilen değil, oyunu domine eden olmak istiyorduk; %62'ye %38 topa sahiptik. Rusya maçında 70'e 30 topa sahiptik ve maçları domine ettik. Takımın toplam yaşı İsveç
'ten 40 yaş daha küçük. Bu ekibe güvenin.
Kimse oyuncuların bana, benim de onlara nasıl davrandığımı bilemez. Trabzonspor maçına baksaydım, belki de Emre'yi almazdım.
Emre arkadaşlarının yardımıyla güzel goller attı. Bu ekip işi.