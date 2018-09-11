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: 3 puan için her şeyi yapacağız

'in 5. haftasında 'la karşılaşacak olan Demir Grup spor'un Brezilyalı oyuncusu , kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 18:31
Robinho: 3 puan için her şeyi yapacağız

Demir Grup spor'un Brezilyalı futbolcusu , 'in 5. haftasında oynayacakları maçından 3 puan almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Robinho, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 4 haftada 4 puan aldıklarını anımsattı.

Ligde çok iyi maçlar oynadıklarını ancak bu karşılaşmalarda arzu ettikleri 3 puanları alamadıklarını belirten Robinho, "Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 3 puan almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İç sahada ve deplasmanda zorlu maçlar oynadıklarını dile getiren Robinho, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Gereken mücadeleyi vererek 3 puanı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, 16 Eylül Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Delvin N'Dinga, antrenmana katılmadı.

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Robinho: 3 puan için her şeyi yapacağız
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