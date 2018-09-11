Son dakika: Fenerbahçe'den Diego Costa açıklaması

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Atletico Madrid'in Brezilya asıllı İspanyol oyuncusu Diego Costa'ya 8 milyon Euro maaş teklif edildiğine ilişkin basın ve medyada yer alan Ali Yıldırım imzalı, Fenerbahçe Futbol A.Ş. antetli evrakın kulüp arşivinde yer almadığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Bugün, sosyal medya kaynaklı olarak kamuoyu ile paylaşılan 04.09.2017 tarihli, Fenerbahçe Futbol A.Ş antetli bir evrak üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Futbolcu Diego Costa için 8 milyon Euro'luk bir maaş teklifine ilişkin olarak paylaşılan ve üzerinde resmi yazışmalarda olması gereken 'giden evrak numarası' bulunmayan bu içerik, Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin resmi kayıtlarında ve arşivinde yer almamaktadır.

Futbolcu transfer süreçlerinde, Fenerbahçe Futbol A.Ş arşivlerine kaydolan evraklar; teklifleri değil yalnızca kesinleşmiş ve resmi olarak imzalanmış kayıtları kapsamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

Medyada gün içinde yayımlanan ve Ali Yıldırım imzalı evrakta; Fenerbahçe'nin, o dönem İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Costa'ya, lüks bir konutta ev, araç ve aracının benzin giderleri, taksi ücreti, sezon içerisinde 4 adet business class uçak bileti ve yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiğine dair ibareler yer alıyor.