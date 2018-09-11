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Yabancıyı hep aynı hocalar tartışıyor!

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Yabancıyı hep aynı hocalar tartışıyor!
Demır Grup Sivasspor Teknik Direktörü , yabancı tartışmalarıyla ilgili sert konuştu. Yeni nesil antrenörlerle birlikte değişimlerin yaşandığı ifade eden Tamer Tuna, yabancı konusunda tartışmayı açanların hep aynı teknik adamlar olduğunu söyledi. Tuna, "Şenol hocanın, Fatih hocanın, Mustafa hocanın milli takımlarda çalışan tüm hocaların.. geldi, geldi ve bu hocaların değerleri vardı fakat geldiklerinde yaptıklarıyla ilgili yine tartışan her zaman onlar.. Yabancı konusunda biri bu konuyu ortaya attıktan sonra da tartışan yine onlar. Bence biraz fikirleri, düşünceleri bir araya getirip, bunlardan artık sonuçlar çıkarma ve bir aşamaya iyi bir sürece sokma vakti geldi. Benim bu konuda söyleyeceğim tek şey, bunların bizi aralarına alarak neler yapabiliriz, neleri bir arada gerçekleştirebiliriz tartışmak olacaktır" ifadesini kullandı.
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Yabancıyı hep aynı hocalar tartışıyor!
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