Ali Koç kulüp televizyonunda katıldığı ve "Camiaya Sesleniş" programında A Spor'u hedef gösterdi. A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, A Haber canlı yayınında Ali Koç'un bu iddialarına yanıt verdi.

İşte o görüntüler:

Ali Koç, A Spor'u hedef gösterdi!

SERKAN KORKMAZ O İDDİALARA YANIT VERDİ

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un A Spor'u hedef alan açıklamaları sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Velev ki bu haberler yapıldı velev ki bu haberler var ama bu çağda böyle bir iletişimsizlik inanılır gibi değil.

"NEDEN MUHABİRİMİZ ALINMADI" SORUSUNA YANIT BİLE VERİLMEDİ

Biz iletişim kurmak için elimizden geleni yaptık. 'Neden muhabirimiz alınmadı?' sorusuna yanıt bile verilmedi. Bu haberler yıllardır süregelen, bildik spor haberleri ve alıntı olarak kullanılmış haberler. Bu haberleri aspor.com.tr gibi alıntılayan sayısını bilemeyeceğiniz kadar internet ve sosyal medya hesabı var." dedi.

Serkan Korkmaz o iddialara yanıt verdi