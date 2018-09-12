Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda düzenlenen toplantıda spor taban birlikleriyle bir araya gelen Tolunay Kafkas, burada yaptığı konuşmada, doğu ve güneydoğu bölgelerinde futbolun gelişmesi için özel projelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Söz konusu bölgeler için uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Tolunay Kafkas, şöyle konuştu:

"Ben hiçbir zaman İstanbul'da oturup, oradan Ağrı'ya, Van'a, Bingöl'e bakmadım. Ben dertli bir insanım. Futbolun bu ülkede daha iyi yerlere gelebilmesi için dertleniyor, çalışmalarımı ona göre yapıyorum. Bizim bu bölgelerde iki önceliğimiz olmalı. Birincisi eğiticileri arttırmak, ikincisi ise sportif anlamda tesisleşmek. Bunu yapmak için amatör camia ile daha sık bir araya gelip, işe amatörleri yeniden yapılandırarak başlamalıyız."

Kafkas, altyapının sağlam olmasının profesyonel yapıyı kendiliğinden oluşturacağını belirterek, ülkede profesyonel takım sayısının fazla olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili birçok ülke ile ilgili inceleme yaptığını aktaran Kafkas, "Bölgesel Amatör Lig yeniden yapılandırılmalı. Amatör ligler önemli ancak nüfusu 500-600 bin olan illerin takımları profesyonel liglerde mücadele etmeli." ifadelerini kullandı.

Programa, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu, TFF Eğitim Müdürlüğü Kurs Eğitim Sorumlusu Yücel Uyar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ da katıldı.