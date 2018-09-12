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, taraftarlarıyla buluştu

Milli futbolcu , 'nın yeni formasının satış etkinliğinde taraftarlarla buluştu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 00:01
Cengiz Ünder, Roma taraftarlarıyla buluştu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da oynayan milli futbolcu , takımın taraftarlarıyla bir araya geldi.

Cengiz Ünder, takımın yeni formasının satış etkinliğinin özel konuğu olarak taraftarlarla Via del Corso'da bulunan Roma mağazasında buluştu.

Etkinliğe kadın, erkek ve her yaştan Roma taraftarları katıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren yüzlerce Roma taraftarı, Cengiz Ünder ile fotoğraf çektirdi ve milli futbolcudan imza aldı.

Roma, yeni formasının tanıtım videosunda da Cengiz Ünder'e yer vermişti.

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Cengiz Ünder, Roma taraftarlarıyla buluştu
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