Cengiz Ünder, Roma taraftarlarıyla buluştu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, takımın taraftarlarıyla bir araya geldi.

Cengiz Ünder, takımın yeni formasının satış etkinliğinin özel konuğu olarak taraftarlarla Via del Corso'da bulunan Roma mağazasında buluştu.

Etkinliğe kadın, erkek ve her yaştan Roma taraftarları katıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren yüzlerce Roma taraftarı, Cengiz Ünder ile fotoğraf çektirdi ve milli futbolcudan imza aldı.

Roma, yeni formasının tanıtım videosunda da Cengiz Ünder'e yer vermişti.