Giresunspor Başkanı, takımın adaptasyonundan memnun

Bozbağ, Atatürk Meydanı'ndaki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, çok zor bir ligde mücadele ettiklerini vurguladı.

Çok güçlü firmaların desteklediği kulüplerin olduğunu ancak doğru idare edilmedikleri zaman çok ciddi sıkıntılar yaşanabildiğini kaydeden Bozbağ, bu noktada Giresunspor'un gelecek yıllarını karartacak hiçbir işe imza atmadıklarını belirtti.

Mustafa Bozbağ, ligde ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 de yenilgi yaşadıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Takımımız yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen oyuncular beklediğimden daha çabuk kaynaşıp adapte oldu. Önümüzdeki Afjet Afyonspor maçı, çok zor maç. Çok eksiğimiz var. İnşallah futbolcularımız hırsla, azimle sahaya çıkacak ve bu cuma akşamını inşallah kayıpsız geçeceğiz. Zor maç ama kazanmak istiyoruz."

Yeni yapılan stadın gelecek yıl haziran ayında Giresunspor'a teslim edileceğini dile getiren Bozbağ, burada tesis yapmak için proje hazırladıklarını sözlerine ekledi.