Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Konyaspor, Fenerbahçe maçı gelirlerini bağışlayacak

spor, maçı gelirlerini bağışlayacak

maçından elde edeceği gelirin ’na (SOBE) bağışlanacağını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:24
Konyaspor, Fenerbahçe maçı gelirlerini bağışlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan 'da, yönetim kurulu üyeleri maç öncesi bir araya geldi. Yönetim kurulunda alınan karara göre, müsabakanın masrafları çıktıktan sonra kalan hasılatın tamamının 'na (SOBE) bağışlanacağı belirtildi.

"HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Hilmi Kulluk, "Anadolu kulüpleri için bu tür maçlar son derece önemlidir. Hasılat diğer karşılaşmalara göre daha fazladır ve birçok kulübün bazı ihtiyaçlarını giderme adına önemlidir. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Ancak her zaman her şey para değildir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte öncelikle Otizmle ilgili farkındalığı artırmak ve yanı sıra SOBE'de eğitim gören kardeşlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız için camiamız adına bir şeyler yapmak istedik. Hedefimiz; sadece bir tek çocuğumuz olsa dahi, onun gelişimine katkı sağlamak ve geride kalan hayatının onun için daha yaşanılabilir, daha konforlu olabilmesi adına yürüdükleri meşakkatli yolda küçücük de olsa pay sahibi olmak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor, Fenerbahçe maçı gelirlerini bağışlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN