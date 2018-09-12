Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Zorlu mücadele 16 Eylül Pazar günü 20:00'da başlayacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı biletleri 11 Eylül 2018 Salı günü satışa çıktı Misafir takım tribünü 84.5 TL'den, ev sahibi takım tribünleri ise 65 ila 150 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Atiker Konyaspor'un Süper Lig'in 5. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda Fenerbahçe ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynayacağı karşılaşmanın elektronik bilet satışları 11 Eylül 2018 Salı günü saat 10.00'da satışa çıktı. Taraftarların passolig kartları yanlarında olmadan cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasını kullanarak QR kodunu stadyum turnikelerine okutarak müsabakaya giriş yapabilecekleri bildirildi.

Stadyum gişelerinden ve www.passo.com.tr'den satılacak Fenerbahçe maçı biletlerin fiyatları şöyle: "Batı alt d bloğu 150 TL, batı alt c-e bloğu 120 TL, batı alt b-f bloğu 105 TL, batı alt g bloğu 90 TL, batı üst b-c bloğu 125 TL, batı üst a-d bloğu 105 TL, doğu alt d bloğu 125 TL, doğu alt c-e bloğu 105 TL, doğu alt b-f bloğu 85 TL, doğu alt a-g bloğu 65 TL, doğu üst d bloğu 125 TL, doğu üst c-e bloğu 105 TL, doğu üst b-f bloğu 85 TL, doğu üst a-g bloğu 65 TL, kale arkaları 65 TL, misafir takım tribünü 84.5 TL"