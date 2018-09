Şenol Güneş: Türkiye’de 3-4 yıl aynı takımda çalışmak doğru olmaz

"Yabancı sayısında suçlanacak kişi ben değilim. Yanlış yapmadım, sadece sayının fazla olduğunu söyledim"

"Beşiktaş'tan ayrılma düşüncem yok. Ancak uzun yıllar aynı kulüpte hocalık yapmak, beraberinde yıpranma getiriyor"

"Başkan bana 'Ağabey' diyor. Rahatsızlık varsa gelip söyleyecek. Bazı fikirlerimiz örtüşmüyor. Bunlar her ailede olan şeyler"

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saatlik bir basın toplantısı gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı sonrasında yabancı sayısı konusunda yaptığı açıklamaların speküle edildiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yönetimlerle gezen arkadaşlar, keşke o toplantıya da gelseydi. Hadi beni adam yerine koymadınız, Mourinho'yu, Wenger'i görür, konuşurdunuz. Dünya Kupası'nda 3. olduğumuzda Türkiye'de yılın antrenörü seçilmediğimde bana verilen değeri anlamıştım. Aslında hiç alakam olmadığı yabancı konusunun benim üzerimden tartışılması bana verilen önemi gösteriyor!" dedi. Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

KESTİRMEDEN MÜKEMMELLİĞE ULAŞILMAZ

"Ben hâlâ sayının azalması gerektiğini söylüyorum. Az yabancısı olana para verilecekti, uygulandı mı? Bana hiç sorulmadı o ayrı. Yaşlandım ama hafızam yerinde. '14 neyin sayısı, birinin doğum günü müdür?' dedim. 'Yerli üretilmesin mi?' dedim. Bunun üzerinden bana vurmak doğru değil. Yanlış yapmadım. Bana 'Sen de yabancılarla oynuyorsun' diyorlar. Oynamayayım o zaman tamam. Kulüpler Birliği'nde karar veren insanlar şimdi tahlil yapıyor. Türk futbolunun asıl sorunu yabancı kontenjanı değil, bir futbol felsefesi olmaması. Mükemmelliği kestirme yoldan aramayalım. Neden, Türkiye'de genç oyuncular gelişmiyor da yurt dışından geliyor? O zaman sorun bizde."

BAŞKAN İSTEDİĞİ ZAMAN TESİSLERE GELİR

Beşiktaş'la sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Güneş, "Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Sırp basını sorduğunda doğaçlama olarak ayrılırsam milli takımlarda çalışmak istediğimi söyledim. Kulüplerde beklentilerin büyüdüğü dönemde, değişime ihtiyaç var. Türkiye'de 3-4 yıl aynı takımda çalışmak doğru olmuyor" dedi. Tecrübeli teknik adam, Başkan Fikret Orman'la aralarında sorun olduğu iddialarına ise şu yanıtı verdi: "Başkan bana 'Ağabey' diyor. Rahatsız ise gelip söyleyecek. Bazı fikirlerimiz örtüşmüyor. Sizin örtüşüyor mu eşinizle, ailenizle çocuğunuzla? Başkan ile görüştüm. Ben yokken buraya uğradığını biliyorum. Gelebilir, başkan tesislerin sahibi."

LORİS KARİUS'A: ŞEKLEN FARKLILIK AYRICALIK GETİRMEZ

Loris Karius'un sosyal medya fenomeni iki kadına attığı mesajlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Şenol Güneş, "O bunu seviyorsa doğru değil. Yakışıklı, düzgün, karakteri olmak hoştur ama önemli olan sevilen sayılan birisi olabilmek, düzgün iş yapmaktır. Şeklen başka türlü olmanız size ayrıcalık getirmez" ifadelerini kullandı.

BURAK'LA İLGİMİZ YOK

İyi futbolcunun her bölgede oynayabileceğini İsveç maçından örnek vererek anlatan Şenol Güneş, "Oğuzhan nerede görev yaptı? Ortada, arkasında Okay (Yokuşlu) ile Mehmet (Topal) vardı. Sonra Mehmet kaldı. Burak Yılmaz'ı sağa aldığım dönemde rahatsızdı ama şimdi her yerde oynuyor. Bu arada Burak'la ilgimiz yok, belirteyim" diye konuştu.

ALVARO GİTMESİN

Güneş, sezon öncesi sarf ettiği, "Negredo bizimle olmayacak" sözlerine de açıklık getirdi: Alvaro, en uyumlu olduğum oyuncu, sorunum yok. Başkan, her oyuncunun gidebileceğini söylemişti. Bu ekonomiyle ilgiydi. Maaşı yüksekti, sakattı ve talipleri vardı. O yüzden gitmesi gerektiğini söyledim. Şu anda gitmesini istemem ama kulübün menfaati önemli."

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KISA KISA

Fikstür konusunda rahatsız değilim. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim. Bize haksızlık yapılırken, başkası için 'Bunu yapın' demem.

4 maçta 7 puan aldık, bu bir başarısızlık. Teknik direktör olarak sorumluluk bana aittir. Çok çalışacağız, başka çaremiz yok.

Tüm görev tanımları yeniden yapılmalı. Teknik direktör takımı yönetir, ama kulüp yönetmek bizim işimiz değil. Bana çok başkanlık teklifi geldi ancak benim anladığım iş hocalık.

Geçmişten ders alarak geleceği inşa edeceğiz. Beşiktaş büyük bir camiadır, şeffaflık esastır. Benim hiç gizli bir yanım yoktur. Siyah giyiniyorum ama içim görünüyor.

Ozan Tufan'a 'Gideceksen, Avrupa'ya git' diye söylemiştim. Son anda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'yi suçlamıyorum, sakın ha! Ben oyuncudan bahsediyorum. Ne Tarık ne Ozan işi bu iş.

Ek transfer dönemi haksızlık yaratır. Alınan karar bir sene sonra uygulanır. O zaman herkese bir hak vereceksin. Diğer türlü sorun çıkar.

Pepe'nin primlerini personele dağıtması dışarı çıkmamalı. İyi niyetli bir oyuncu olarak takdir ederim ama bunu bilmek zorunda değilim.

Lucescu'ya eleştirileri doğru bulmuyorum ama olacaktır. Milli Takım'ın başında kim varsa destek olunmasından yanayım.