‘Süper’ler ödüllerine kavuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF
) ve Digiturk ortaklığında bu yıl ilk kez yapılacak "Futbolun Süperleri" ödül töreni ile 2017-18 sezonunun 'Süper' isimleri belli olacak. Bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'ndeki ödül töreni, Türk futbolundan birçok ismin yanı sıra Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi yıldız isimleri de bir araya getirecek. Bu törenle Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmenin yanı sıra UEFA
EURO 2024 adaylığının desteklenmesi de amaçlanıyor. HALK DA OY KULLANDI
Yılın süper kalecisi, süper defans oyuncusu, süper orta sahası, süper forveti, süper futbolcusu, süper teknik direktörü, süper golü, süper fair-play hareketi, süper Türk temsilcisi ve yılın süper 11'i halk oylaması, özel jüri ve Süper Lig
oyuncularının kullandığı oylarla belirlendi.