Türkiye mağlubiyeti İsveç ve Avrupa basınında

A Milli Takımımız'ın İsveç karşısındaki muhteşem geri dönüşü, geniş yankı uyandırdı. İsveç ve Avrupa basınından galibeyetle ilgili yorumlar şöyle:

SİMON BANK (Aftonbladet Başyazarı): Türkiye İsveç'i çukurun dibine etti. Kış geliyor, İsveç'te soğuk şimdiden başladı.

STV: İsveç, Türkiye karşısında çöktü.

SR: Uluslar liginde ağır kayıp. Hataları masaya yatırıp ders almalıyız.

LA GAZETTA DELLO SPORT: İsveç kendini kandırdı. Türkler son anda işi ele aldı.

THE GUARDİAN: Gecenin en büyük draması. Türk Milli Takımı, fevkalade iki golle kazandı.

BBC: Türkiye'nin sıra dışı geri dönüşü. Emre Akbaba'nın ilk golü mükemmel bir takım oyununun sonucu.

DAİLY MAİL: Afallatıcı galibiyet. Yenik duruma düşen Türklere, Hakan Çalhanoğlu'nun golü can simidi oldu.

L'EQUİPE: Türkiye İsveç'i yere serdi.

KİCKER: Türk Milli Takımı'nda günün adamı, sonradan oyuna giren ve maçın bitiminde 2 gol atan Emre Akbaba oldu.

MARCA: Lucescu, Dünya Kupası'na katılanları evlerinde şaşırttı ve iki golün üstesinden geldi.