"Beşiktaş'a karşı cesaret ve inançla..."

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da cumartesi günü deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacaklarını belirtti.

Rakiplerinin ne kadar güçlü ve taraftarlarının önünde etkili olduğunu bildiklerini kaydeden Ravcı, "Biz bireysel yetenekleriyle değil birlikte oynayan bir takımız. Bu takım felsefemizi ve futbolun gerekli unsurlarını sahaya yansıtırsak Vodafone Park'tan alnımızın akıyla çıkacağız." diye konuştu.

Ravcı, zorlu müsabakada gösterecekleri cesaretin, inanç ve motivasyonun kendilerine çok şey kazandıracağını sözlerine ekledi.