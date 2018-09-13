Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > "Beşiktaş'a karşı cesaret ve inançla..."

"Beşiktaş'a karşı cesaret ve inançla..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur 'un sportif direktörü , Beşiktaş deplasmanından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 10:49
Beşiktaş'a karşı cesaret ve inançla...

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da cumartesi günü deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacaklarını belirtti.

Rakiplerinin ne kadar güçlü ve taraftarlarının önünde etkili olduğunu bildiklerini kaydeden Ravcı, "Biz bireysel yetenekleriyle değil birlikte oynayan bir takımız. Bu takım felsefemizi ve futbolun gerekli unsurlarını sahaya yansıtırsak Vodafone Park'tan alnımızın akıyla çıkacağız." diye konuştu.

Ravcı, zorlu müsabakada gösterecekleri cesaretin, inanç ve motivasyonun kendilerine çok şey kazandıracağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Beşiktaş'a karşı cesaret ve inançla..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN