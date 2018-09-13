Fenerbahçe, Altınordu altyapısını inceledi

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Badia'nın Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Direktörü Savaş Serdar'la birlikte Metin Oktay Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunduğu, kulübün diğer tesisleri hakkında da bilgiler aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Badia, Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki sahalarda çim kalitesini çok iyi bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İzmir'e gelmeden önce yaptığım araştırmalar sonucunda belirli bir fikrim oluşmuştu ancak görmek ve yaşamak farklı bir duygu. Burada yapılanlar Avrupa standartlarında. İş, sadece saha ve bina inşa etmek değil, bu noktada önemli olan her şeyi bir felsefe etrafında birleştirebilmek. Görüyorum ki Altınordu bunu çok iyi başarmış."

ALFA Direktörü Savaş Serdar ise akademinin kapısının herkese açık olduğunu belirterek, "Elimizdeki bilgiyi bu toprakların çocuklarına yatırım yapmak isteyenlerle paylaşmak bizim için büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.