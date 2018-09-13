Fenerbahçe'de 4 özel seçenekle locada maç keyfi

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe taraftarlarına yeni bir maç deneyimi fırsatı sunuyor.seçenekleri ile sunulan paketler,gibi fırsatlar da sunuyor. Beşiktaş derbisiyle başlayacak uygulama,ş, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarının bir arada olduğu iki kişilik ve tekli satışlarda sunuyor.TFF ile BeIN Sports'un birlikte düzenlediği "Futbolun Süperleri Ödül Gecesi"ne katılan teknik direktör Cocu, "Böyle organizasyonlar futbol dünyası için çok önemlidir. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe içinse her başlangıç zordur ama sonunda mutlu olmak önemlidir. Türkiye Ligi, Avrupa'daki en önemli liglerden biri. Sert ve zorlu bir lig. Daha iyi işler yapmak istiyorum" dedi.Transferin son iki gününde Fenerbahçe'ye katılanbugün bir kez de basın önünde imza atacakve sarı-lacivertli forma ile poz verecek. Ülker Stadı 1907Tribünü'nde saat 11.00'de başlayacak törende