Fenerbahçe'de 4 özel seçenekle locada maç keyfi

F.Bahçe taraftarlarına yeni bir maç deneyimi fırsatı sunuyor. Executive Box, Premium, Platin ve Gold
seçenekleri ile sunulan paketler, özel şoförlü transfer hizmeti, karşılama kokteyli, stadyum restoranda lezzetli menüler, hediye maç topu, yöneticilerle yemek, Samandıra ziyareti, imzalı top ve forma
gibi fırsatlar da sunuyor. Beşiktaş derbisiyle başlayacak uygulama, Beşikta
ş, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarının bir arada olduğu iki kişilik ve tekli satışlarda sunuyor. Fiyatlar 28 bin TL ila 6 bin 900 TL arasında değişiyor.
HER BAŞLANGIÇ ZORDUR AMA...
TFF ile BeIN Sports'un birlikte düzenlediği "Futbolun Süperleri Ödül Gecesi"ne katılan teknik direktör Cocu, "Böyle organizasyonlar futbol dünyası için çok önemlidir. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe içinse her başlangıç zordur ama sonunda mutlu olmak önemlidir. Türkiye Ligi, Avrupa'daki en önemli liglerden biri. Sert ve zorlu bir lig. Daha iyi işler yapmak istiyorum" dedi. 3 YILDIZ BUGÜN İMZA ATIYOR
Transferin son iki gününde Fenerbahçe'ye katılan Harun, Benzia ve Jailson
bugün bir kez de basın önünde imza atacak
ve sarı-lacivertli forma ile poz verecek. Ülker Stadı 1907
Tribünü'nde saat 11.00'de başlayacak törende sakatlığının tedavisi için Almanya'ya giden Tolga Ciğerci yer almayacak.