Galatasaray damgası

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyileri, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Futbolun Süperleri'
gecesinde ödüllerine kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) ve Digiturk ortaklığında ilk kez gerçekleştirilen 'Futbolun Süperleri' gecesinde verilen 2017-2018 sezonu en iyileri ödülleri şöyle: Yılın Süper Kalecisi: Fernando Muslera (Galatasaray)
, Yılın Süper Defans Oyuncusu: Pepe (Beşiktaş), Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu: Emre Belözoğlu (Başakşehir) Yılın Süper Forvet Oyuncusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray
), Yılın Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Yılın Süper Teknik Direktörü: Fatih Terim
(Galatasaray), Yılın Süper Golü: Quaresma (Beşiktaş-Fenerbahçe'ye attığı trivela golüyle).
Halk oylarıyla seçilen Yılın Süper 11'i ise Muslera, Mariano, Pepe, Skrtel, Adriano, Emre, Rodrigues, Talisca, Visca, Burak ve Gomis'ten oluştu. YILIN SÜPER TEKNİK DİREKTÖRÜ: TERİM
GALATASARAY'I şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'e, Yılın Süper Teknik Direktörü Ödülü'nü gecenin ev sahiplerinden Bein Sports CEO'su Yousef Al Obaidly verdi. Terim, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. "CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE EURO 2024'Ü ALACAĞIZ"
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FF Başkanı Yıldırım Demirören
, gecede yaptığı konuşmada, "Yatırımlarımızın meyvelerini almak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, devletimizin eşi benzeri görülmemiş desteğiyle EURO 2024'ü alacağımıza inanıyorum. Milli Takımımızın
önü açık" mesajını verdi. YILIN EN SÜPERİ: BAFETİMBİ GOMİS
Geçen sezon 29 kez ağları sarsarak, hem gol krallığı tacını takan hem de Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından olan Gomis, Yılın Süper Futbolcusu ve Yılın Süper Forvet Oyuncusu ödüllerine layık görüldü. Gomis, "Bir gün Türkiye'ye yeniden gelmek isterim. Oğlum Türkiye'den ayrılırken ağladı. Türkiye ile ilgili çok iyi düşüncelerim var" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İzmir milletvekili Alpay Özalan geceye katıldı
İsveç galibiyetiyle rahat bir nefes alan Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya yardımcısı Tayfur Havutçu eşlik etti.
Kulüp başkanları Göksel Gümüşdağ, Fikret Orman, Mustafa Cengiz ve Ali Koç, şıklıkları ile geceye damga vurdu
Halk oylaması ile seçilen Yılın Süper 11'ine ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti. Visca, Talisca ve Gomis ise törene katılamadı. YILIN
Süper Fair-Play ödülüne Sivassporlu Muhammed Demir, Yılın Süper Türk Temsilcisi ödülüne ise Roma forması giyen Cengiz Ünder layık görüldü.