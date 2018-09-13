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'den rekor gelir

'in son şampiyonu , 2017-2018 sezonunda elde ettiği 500,5 milyon Sterlin tutarındaki gelir ile kulüp rekoru kırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 20:39 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 20:43
Manchester City'den rekor gelir

kulübü , 2017-2018 sezonunda 500,5 milyon sterlinle rekor gelir elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 5 yılda yaşanan yüzde 44'lük artış sayesinde 2017-2018 sezonunda elde edilen gelirin 500,5 milyon sterline ulaştığı ve bu rakamın kulüp rekoru olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.

Açıklamada, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin geçen sezonu 10,4 milyon sterlin karla kapattığı da ifade edildi.

Öte yandan Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United'ın ardından 500 milyon sterlin gelir barajını geçen 5. kulüp oldu.

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Manchester City'den rekor gelir
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