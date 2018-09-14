Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda katıldığı "Camiaya Sesleniş" adlı programda A Spor'un internet sitesinde yer alan haberleri gerekçe göstererek gazetecileri davet ettiği canlı yayına A Spor muhabirini kabul etmemiş ve canlı yayında A Spor'u hedef göstermişti.

A Spor konuyla ilgili yaptığı haberde Ali Koç'un iddialarını yanıtladı. Bu haberde; Koç'un, A Spor'u hedef göstermesine gerekçe olarak ileri sürüldüğü pek çok haberlere Türkiye'nin pek çok medya kuruluşunda yer verildiği açıkça görüldü.

İşte A Spor'un Ali Koç'un iddialarını yanıtladığı o görüntüler:

A Spor'dan Ali Koç'a cevap