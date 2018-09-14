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'dan 'a cevap

Kulüp televizyon kanalında katıldığı programda, internet sitesinde yer alan haberleri paylaşarak 'u hedef gösteren ve programa A Spor muhabirini kabul etmeyen 'a A Spor'dan cevap geldi.

Giriş Tarihi: 13.9.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 01:28
A Spor'dan Ali Koç'a cevap

Başkanı , kulüp televizyonunda katıldığı "Camiaya Sesleniş" adlı programda 'un internet sitesinde yer alan haberleri gerekçe göstererek gazetecileri davet ettiği canlı yayına A Spor muhabirini kabul etmemiş ve canlı yayında A Spor'u hedef göstermişti.

A Spor konuyla ilgili yaptığı haberde Ali Koç'un iddialarını yanıtladı. Bu haberde; Koç'un, A Spor'u hedef göstermesine gerekçe olarak ileri sürüldüğü pek çok haberlere Türkiye'nin pek çok medya kuruluşunda yer verildiği açıkça görüldü.

İşte A Spor'un Ali Koç'un iddialarını yanıtladığı o görüntüler:

A Spor'dan Ali Koç'a cevap

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A Spor'dan Ali Koç'a cevap
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