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Ahmet Ağaoğlu: Bizim kıymetlimiz

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Ahmet Ağaoğlu: Bizim kıymetlimiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alacakları nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunan ve karşılıklı açıklamalarla gerginlik yaşanan ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ağaoğlu şunları söyledi: "Burak bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Futbolculuğunu, duruşunu takdir ettiğim, beğendiğim bir insan. 'tan başlayarak Ekuban'a kadar bu armayı taşıyan her oyuncu benim için aynı değeri taşır. İki kaptanımız ile yaptığımız toplantıda onlara önce sözleşmelerinin sürelerini, sonra da benim kontratımın süresini sordum. 'Benimki Aralık ayına kadar' dedim.

Bu kulübün birlikteliğini futbolcular sağlar, bizler sadece yönetiyoruz. Önümüzde yeni bir transfer süreci var. Aralık ayında biz gidiyoruz, uğraşacaksanız bizimle uğraşın. Lütfen oyuncularımla uğraşmayın. Kadro dışı olması mümkün değil. Burak'ın konuşmasında Trabzonspor'a bir söylemi yok. 35 yıllık spor yöneticisiyim. Ben insanı kazanmaktan yanayım. Benim yokluğum performansını artıracaksa ben kendimden fedakârlık yaparım."

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Ahmet Ağaoğlu: Bizim kıymetlimiz
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