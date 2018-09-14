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: lı birisiyim, taraftarıyım

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , - maçını izledi. Yıldırım maç sonu yaptığı açıklamada Galatasaray’ı tebrik ederek, “Benim için biraz farklı bir durum. Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 23:50

'in 5. haftasında , sahasında 'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eşi Semiha Yıldırım da izledi.

Maçın ardından Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve şöyle konuştu: "Seyirciler de oyuncular da coşkuluydu. Maçın hakkını verdiler. Benim için biraz farklı bir durum. Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım. Maçtır, hayatın sonu değil. Birisi kazanacak. Önemli olan maçın kaliteli, centilmence oynanması. Buraya insanlar streslerini atmak için geliyor. O anlamda keyifli bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'yı da güzel oyunlarından dolayı tebrik ediyorum.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Onlar için bu da güzel moral oldu. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacak, buna inanıyoruz. Ülkemiz adına gururumuz olacaklar. Şampiyonlar Ligi en çok katılan, 15. kez katılan takım Galatasaray. Bu sefer de inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz. Seyirciler buraya gol görmeye geliyor. Gollü maç, seyircinin beklentisinin karşılandığı görülüyor".

Başkan Yıldırım'ı maç sonu çıkışında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz eşlik etti.

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Binali Yıldırım: Kasımpaşalı birisiyim, Galatasaray taraftarıyım
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