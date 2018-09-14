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Futbolcuların sözleşmeleri Türk Lirasına dönüyor

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın açıkladığı kira mukavelelerin döviz değil TL'ye çevrilmesi konusunda, ''Kulüpler Birliği olarak beklemedeyiz. Hukukçularımız konuyu araştırıyor. Bu konuda hükümet ve hukukçularımız bize yol gösterecek'' dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 13:31
Futbolcuların sözleşmeleri Türk Lirasına dönüyor

Başından beri yerli ve yabancı oyuncularla imzalanan mukavelelerin döviz yerine TL olarak yapılması konusunda 2 görüş bildirdiklerini ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı son açıklamanın yüreklere su serptiğini belirten ? şunları söyledi:

"Dövizin TL'ye dönüşmesi konusunun yerli ve yabancı oyuncularla yaptığımız mukaveleleri kapsayıp, kapsamadığı konusunda Kulüpler Birliği olarak hukukçularımıza inceletiyoruz. Erken konuşmak ve yorum yapmak doğru olmaz. Kulüpler Birliği Başkanı 'la da görüştük. Kulüplerin de benzer şekilde başvuruları var. alınan kararın neleri kapsadığını bir liste ve tebliğle netleştirecektir. O nedenle hukuki bir konunun 2-3 tarafı var. Kulüpler açısından çok yararlı olur. Ancak, bunun yurt dışındaki yansımaları ve tarafından nasıl karşılanır? Kulüpler Birliği olarak önümüzü görmek istiyoruz. Zira, ortada futbolcularla yapılmış anlaşmalar var. Bunların dönüşümü nasıl olur, biraz bekleyip göreceğiz"

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Futbolcuların sözleşmeleri Türk Lirasına dönüyor
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