Kemal Özdeş: VAR sistemi haksızlığı ortadan kaldırıyor

Galatasaray maçının ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Hata yaparak öğreniyoruz. Lig uzun bir maraton, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Özdeş, "Bugün rakibimiz bir önceki maçtan 6 değişiklik yaparak başladı. Oyunun başında Galatasaray'ın baskısını kırıp topa sahip olarak atak yaptık. Birkaç top kaybı dışında çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıya da istediğimiz gibi başladı. Topu kullanabildiğimizde Galatasaray sıkıntı yaşayacaktı. Diagne'nin atamadığı bir pozisyon vardı, Serdar'ın ters şutu vardı. Bunları atabilsek belki öne geçebilecektik. Devre arasında koridorda başlayan agresiflik, oyuncularımı uyarmama rağmen, odaklanmalarını engelledi. Duran topta savunmada odaklanamadık ve pahalıya mal oldu. Sonra peşinden bir gol daha yedik. Galatasaray, Alanya maçındaki etkili oyununa döndü bir anda. Kalemize çok pozisyonla geldiler ve goller attılar. Takımım 4'te 4 yapmıştı ama bugün puan alamadık. Duygu yönetimiyle ilgili bir takım dersler almamız gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren bir seri başlatacağımızı düşünüyorum. Oynayarak, hata yaparak öğreniyor. Galatasaray bugün hak ederek kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum kendilerine" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN ROTASYONU BİZİ ETKİLEMEZ"

Hakem Bülent Yıldırım'ın VAR'a gittiği pozisyonları değerlendiren Kemal Özdeş, "Ofsayttan iptal edilen golü ben net göremem. Diagne'nin pozisyonunun penaltı olduğunu görmüştüm. VAR sistemi haksızlığı ortadan kaldırıyor. Galatasaray'ın rotasyonu, bizim oyunumuzu etkilemez, Galatasaray'ın oyununu etkiler. Geçen 4 maçta olduğu gibi son paslarda etkili olamadık. Rakibimiz, böyle bir ambiyansta, tartışma çıkararak bunu yaptılar. Biz bunları yapamıyoruz. Bunu da yönetmek önemli. Lig devam ediyor. Dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yaşanan gerginlikle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Özdeş, "11'e 11 oynanan oyunda bir problem yok, iki kulübe arasında problem var. Fatih Hoca'dan önce girdim ben sahaya ve Levent Hoca'yla konuştum. Onun eleştirisini dinledim ve bunu düzelteceğimi söyledim. Daha sonra arkadan birkaç kişi dahil oldu. Bunlar uzatılacak şeyler değil. Bizden, rakip takım antrenörüne saygısızlık olmaz. Şunu düşünüyorum, bu bir strateji gereği. Oyunu yaşarsınız ve mücadele edip, oyunun içinde hissedersiniz. Diğerleri tarafından bu agresiflik olarak görülür. Planlı olduğunu düşünüyorum ben. Oyunun içinde de 55. dakikadaki pozisyona da yansıdı bu. Herkes birbirine girdi. Oradaki öncelik duran topu savunmak. Orada bir hakem var, gören var" diyerek sözlerini tamamladı.