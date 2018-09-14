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Moskova derbisinde kazanan çıkmadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , sahasında ile 1-1 berabere kaldı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 21:45

Rusya Birinci Futbol Ligi'nin altıncı haftasında oynanan derbi maçta , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile D Grubu'nda yer alan Lokomotiv Moskova, sahasında Dinamo Moskova'yı ağırladı.

Konuk takımın 5. dakikada Miguel Cardoso ile öne geçtiği maçta Lokomotiv Moskova, 32. dakikada Anton Miranchuk ile skora dengeyi getirdi.

Ev sahibi ekibin 66. dakikada Grzegorz Krychowiak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı mücadelede başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Lokomotiv Moskova, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Salı günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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Moskova derbisinde kazanan çıkmadı
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