Ozan Kabak'a imparator dokunuşu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün gece oyuncu tercihleri ile yine şaşırttı. Terim'in altyapıdan A Takım ilk 11'ine oyuncu monte etme geleneği Ozan Kabak'la devam etti. Henüz 18 yaşında olan Ozan, ligin namağlup takımı Kasımpaşa karşısında Serdar Aziz'le birlikte stoperde oynadı ve ilk kez 11'e girdi. Geçen sezon Yeni Malatya maçının sonunda ve bu sezon da Aytemiz Alanyaspor maçında 6 dakika süre alan 2000 doğumlu Ozan sakatlığı yüzünden yaz kampını kaçırmıştı. Terim'in özellikle ligde Ozan'da ısrar etmeyi düşündüğü öğrenildi. 1997'de Emre Belözoğlu'nu 16 yaşında oynatmaya başlayan Terim, Fatih Akyel ve Sabri Sarıoğlu'nu 18, Semih Kaya-Emre Çolak ikilisini 20 yaşında ilk 11'e koymuştu.

HAYALİNİ KURMUŞTUM

OZAN Kabak maçın ardından şunları söyledi: "Küçüklüğümden beri bunun hayalini kurarak büyüdüm, ısınmak zor olmadı. Gece yatarken top ayağıma geldiğinde ne yapacağımı düşünürdüm hep... Elimden geleni yaptım ama elimde gelen bu değil. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum."

OZAN'IN HAKKINI VERDİLER

18 yaşındaki Ozan özellikle ilk yarıda çok kritik üç hamleyle Kasımpaşa'nın olası golünü engellerken, 9 top uzaklaştırdı. Ozan'ın Trezequet'yi birebirde durdurduğu pozisyon sonrası, takımın tecrübeli isimleri genç futbolcunun yanına koşarak onu tebrik ettiler.

OZAN NE YAPTI

Ozan Kabak, mücadele boyunca sahanın en fazla top uzaklaştıran (11), şut kesen (2) ve pas arası yapan ismiydi (3).

DÖRT YİYEN TAKIMDA TAM ALTI DEĞİŞİKLİK

MILLI ara öncesi Trabzonspor'a 4-0 yenilen G.Saray'da Fatih Terim kadroda beklenen revizyonu yaptı. Defansta Maicon- Ahmet Çalık yerine Serdar Aziz-Ozan Kabak görev yaparken, 30'u deviren Mariano ve Fernando'yu Lokomotiv maçını düşünerek dinlendiren Terim, sağ bekte Linnes'e, ön liberoda Ndiaye'ye formayı verdi. Cezalı Belhanda'nın yanı sıra milli takımdan geç dönen Onyekuru yedek soyundu, Donk ve Rodrigues ilk 11'e girdi.