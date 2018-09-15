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durdurulamıyor! 'ı da yendiler..

Premier Lig’in 5. haftasında , deplasmanda karşılaştığı ’ı 2-1 ile geçerek, ligde 5’te 5 yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 17:26
Liverpool durdurulamıyor! Tottenham'ı da yendiler..

İngiltere Premir Lig'in 5. haftasında , Wembley'de ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını Liverpool Georginio Wijnaldum'un 39. dakikadaki golü ile 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip 54. dakikada Roberto Firmino ile farkı 2'ye çıkardı.

Tottenham 90+3. dakikada Erik Lamela farkı 1'e indirse de Liverpool sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi ve puanın 15'e çıkardı.

Bu galibiyet ile Jürgen Klopp'un öğrencileri, ligde 5'te 5 ile yaptı. Tottenham ise 2. mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

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Liverpool durdurulamıyor! Tottenham'ı da yendiler..
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