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Görme engelli futbolcu , ’da tarihe geçti

’da "ayın golü" yarışmasında 'nin attığı gol birinci seçildi. Türk asıllı oyuncu, bu yarışmayı kazanan ilk görme engelli futbolcu oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 13:46
Görme engelli futbolcu Serdal Çelebi, Almanya’da tarihe geçti

'da St. Pauli Kulübünün görme engelli takımında forma giyen Türk asıllı futbolcu 'nin attığı gol, Almanya'da düzenlenen "ayın golü" yarışmasında birinci seçildi.

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayınlanan Sportschau programı tarafından düzenlenen yarışmada seyircilerin yüzde 37'si, Almanya Şampiyonası'nın finalinde St. Pauli-Stuttgart karşılaşmasında Serdal Çelebi'nin attığı golü, ağustos ayının golü olarak belirledi.

Söz konusu yarışmada ilk kez bir görme engelli futbolcunun golü birinci seçildi ve böylece Serdal Çelebi, ülkede tarihe geçmiş oldu.

34 yaşındaki Serdal Çelebi yaptığı açıklamada, "ayın golünü" attığı için mutlu olduğunu belirterek "Bu tarihi bir şeydir." ifadesini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nda 23 kez forma giyip bir gol atan Serdal Çelebi, 25 Ağustos'ta oynanan ve St. Pauli'nin Stuttgart'a 2-1 yenildiği karşılaşmada takımının tek golünü kaydetmişti.

Yarışmada Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'de forma giyen Marvin Plattenhardt'ın golü yüzde 35 ile ikinci, Freiburglu futbolcu Mike Frantz'ın golü de yüzde 13 ile üçüncü sırayı aldı.

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Görme engelli futbolcu Serdal Çelebi, Almanya’da tarihe geçti
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