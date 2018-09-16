Kartal’da seçim günü!

Beşiktaş
'ın olağanüstü seçim
li genel kurulu bugün yapılacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.
Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 456 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Seçime, mevcut başkan Fikret Orman
tek aday olarak girecek. Orman, yönetim içerisindeki ahengin bozulduğunu ifade edip ekibinde değişiklik yapmak için seçim kararı almıştı. YÖNETİM DARALTILIYOR
BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kulübün adres değişikliği ve divan kurulunun çalışma şekli konusundaki değişiklikler üyeler tarafından onaylandı. Geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Bu değişiklik 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
Başkan Orman, maçı işbirliği yaptığı Japon medya devi Mainichi-Sponichi Group'un yetkilileriyle izledi.