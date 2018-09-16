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Messi'den penaltı öz eleştirisi

İspanya ekibi 'nın Arjantinli yıldız futbolcusu , penaltı atışlarında kendisini geliştirmek istediğini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 16:19
Messi'den penaltı öz eleştirisi
'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Messi, Katalonya radyosuna yaptığı açıklamada, gole çevirmekte zorlandığı penaltı atışları üzerine çalışması gerektiğini belirterek, "Penaltı vuruşlarını geliştirmek kolay değil. Karşılaşma sırasında ve antrenmanda penaltı atmak aynı şeyler değil. Her zaman aklınızda olan veya çalıştığınız bir şeyler vardır ama penaltı atmak göründüğünden çok daha zor. Yine de şu bir gerçek ki penaltı atışlarında daha etkili olmalıyım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da üstlendiği rolden memnun olduğunu aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Topu kanatlardan içeriye taşımak daha kolay. Kanatlarda yer almak bana zaman kazandırıyor. Orta sahada topa sahip olmak daha zor çünkü az alan ve çok fazla oyuncu var. 17 yaşında forma giymeye başladığımda farklı bir pozisyonda görev yapıyordum. Yıllar geçtikçe oyununuzun gelişmesi çok normal. O dönemden bu yana futbol değişti ve benim de oyun tarzım farklılaştı." değerlendirmesinde bulundu.

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Messi'den penaltı öz eleştirisi
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